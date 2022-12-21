Матвиенко призвала запретить удаленку для компаний, работающих с персональными данными

Минцифры после этого выступило против введения законодательного запрета на дистанционную работу для сотрудников IT-компаний, которые в настоящее время находятся за границей. В заявлении ведомства говорится, что введение тотального запрета может привести к снижению темпов развития цифровых платформ и решений, что в итоге может негативно сказаться на их конкурентоспособности.