Матвиенко призвала запретить удаленку для компаний, работающих с персональными данными
Запрет на удаленную работу из-за границы должен касаться компаний, работающих с персональными данными, передает ТАСС со ссылкой на спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко.
По ее словам, запрет должен быть точечным для конкретных компаний. Для этого нужен реестр предприятий, которые имеют доступ к персональным данным, влияющим на информационную безопасность. Матвиенко также считает, что не нужно делать список профессий, по которым нерезиденты не могут работать на удаленке.
Замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев ранее заявил, что уже подготовлены поправки, запрещающие налоговым нерезидентам России заключать трудовые договоры об удаленной работе по ряду специальностей. По его словам, речь идет о перечне специальностей, который будет определен правительством. Планируется внести изменения в Трудовой кодекс РФ.
В разговоре с «Ведомостями» глава комитета по госстроительству и конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас допустил введение ограничений для граждан РФ, которые уехали из страны на фоне начала частичной мобилизации. Он добавил, что, по его мнению, ограничения для работы из-за рубежа стоит ввести для сотрудников «чувствительных» сфер экономики. В качестве примеров таких сфер он назвал транспортную безопасность и госсектор.
Минцифры после этого выступило против введения законодательного запрета на дистанционную работу для сотрудников IT-компаний, которые в настоящее время находятся за границей. В заявлении ведомства говорится, что введение тотального запрета может привести к снижению темпов развития цифровых платформ и решений, что в итоге может негативно сказаться на их конкурентоспособности.