Голикова поручила проработать запрет продажи энергетических напитков детям
Вице-премьер Татьяна Голикова поручила Минздраву и Минпромторгу проработать запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним, передает «РИА Новости» со ссылкой на протокол заседания Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.
Голикова поручила проработать запрет на продажу энергетических и тонизирующих напитков несовершеннолетним и предложение об ограничении максимального объема тары указанных напитков (не более 0,5 л).
Вице-премьер также поручила сформировать рабочую группу, которая разработает дорожную карту по формированию приверженности здоровому образу жизни молодежи, в том числе через проведение в СМИ и соцсетях информационной кампании против наркотиков и за популяризацию здорового образа жизни.
В начале декабря председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов заявил, что подростки смешивают энергетические напитки с алкоголем с целью достичь «пролонгированного состояния [опьянения]». По его словам, в дальнейшем это приводит к употреблению других психоактивных веществ.
В настоящее время запрет на продажу безалкогольных энергетических напитков лицам до 18 лет действует на региональном уровне более чем в 20 субъектах России. Среди них Амурская, Белгородская, Вологодская, Ивановская, Костромская, Курская, Ленинградская, Московская области и др.
2 ноября глава Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о запрете продажи энергетиков и зажигалок детям, не достигшим 18 лет. Нарушение этих правил влечет за собой наложение административного штрафа. Согласно указу, гражданам грозит штраф в размере от 3 000 до 5 000 руб., должностным лицам — от 30 000 до 50 000 руб., юридическим лицам — от 100 000 до 150 000 руб. Региональный закон должен был вступить в силу через 10 дней после публикации.
Запрет на производство и реализацию слабоалкогольных энергетических напитков вступил в силу в России 1 января 2018 г. К слабоалкогольным энергетическим напиткам причислили алкогольную продукцию с тонизирующими веществами в составе и содержанием спирта менее 15%. В Москве и Московской области продажа слабоалкогольных энергетиков была запрещена с середины 2015 г.