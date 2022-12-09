В РПЦ предложили запретить продажу энергетиков несовершеннолетним
Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства выступила с предложением запретить продажу энергетиков детям, не достигшим 18 лет, и рекламу этих продуктов. Такое заявление сделал председатель комиссии иерей Федор Лукьянов, передает ТАСС.
«Мы предлагаем Минпромторгу России совместно с Минздравом рассмотреть возможность на основании регионального опыта ввести на федеральном уровне запрет на продажу несовершеннолетним лицам безалкогольных тонизирующих энергетических напитков, а также запрет на их рекламу», — заявил Лукьянов во время заседания совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.
Председатель комиссии пояснил, что подростки смешивают энергетические напитки с алкоголем с целью достичь «пролонгированного состояния». По его словам, в дальнейшем это приводит к употреблению других психоактивных веществ. Лукьянов также предложил поручить Минюсту усилить меры административной и уголовной ответственности за пропаганду употребления наркотиков, алкоголя и др. Помимо этого он предложил установить порядок досудебного закрытия ресурсов, которые содержат подобную информацию.
По словам вице-премьера России Татьяны Голиковой, по данному предложению нужно запросить позицию Минздрава и Минпромторга. «Я уже предвосхищаю разногласие между ними», — подчеркнула она.
2 ноября глава Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о запрете продажи энергетиков и зажигалок детям, не достигшим 18 лет. Нарушение этих правил влечет за собой наложение административного штрафа. Согласно указу, гражданам грозит штраф в размере от 3 000 до 5 000 руб., должностным лицам — от 30 000 до 50 000 руб., юридическим лицам — от 100 000 до 150 000 руб. Региональный закон должен был вступить в силу через 10 дней после публикации.