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Общество

В РПЦ предложили запретить продажу энергетиков несовершеннолетним

Ведомости

Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства выступила с предложением запретить продажу энергетиков детям, не достигшим 18 лет, и рекламу этих продуктов. Такое заявление сделал председатель комиссии иерей Федор Лукьянов, передает ТАСС.

«Мы предлагаем Минпромторгу России совместно с Минздравом рассмотреть возможность на основании регионального опыта ввести на федеральном уровне запрет на продажу несовершеннолетним лицам безалкогольных тонизирующих энергетических напитков, а также запрет на их рекламу», — заявил Лукьянов во время заседания совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.

Председатель комиссии пояснил, что подростки смешивают энергетические напитки с алкоголем с целью достичь «пролонгированного состояния». По его словам, в дальнейшем это приводит к употреблению других психоактивных веществ. Лукьянов также предложил поручить Минюсту усилить меры административной и уголовной ответственности за пропаганду употребления наркотиков, алкоголя и др. Помимо этого он предложил установить порядок досудебного закрытия ресурсов, которые содержат подобную информацию.

По словам вице-премьера России Татьяны Голиковой, по данному предложению нужно запросить позицию Минздрава и Минпромторга. «Я уже предвосхищаю разногласие между ними», — подчеркнула она.

2 ноября глава Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о запрете продажи энергетиков и зажигалок детям, не достигшим 18 лет. Нарушение этих правил влечет за собой наложение административного штрафа. Согласно указу, гражданам грозит штраф в размере от 3 000 до 5 000 руб., должностным лицам — от 30 000 до 50 000 руб., юридическим лицам — от 100 000 до 150 000 руб. Региональный закон должен был вступить в силу через 10 дней после публикации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных