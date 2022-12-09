В РПЦ предложили запретить продажу энергетиков несовершеннолетним

2 ноября глава Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о запрете продажи энергетиков и зажигалок детям, не достигшим 18 лет. Нарушение этих правил влечет за собой наложение административного штрафа. Согласно указу, гражданам грозит штраф в размере от 3 000 до 5 000 руб., должностным лицам — от 30 000 до 50 000 руб., юридическим лицам — от 100 000 до 150 000 руб. Региональный закон должен был вступить в силу через 10 дней после публикации.