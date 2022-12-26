Генпрокуратура направила в суд дело Белоцерковской о фейках про российских военных
Генпрокуратура направила в Басманный суд для заочного рассмотрения уголовное дело блогера Вероники Белоцерковской (признана в РФ иноагентом), сообщила пресс-служба ведомства. Блогер обвиняется в распространении фейков о российских военных.
«Учитывая, что реальная возможность участия Белоцерковской в уголовном деле отсутствует, а по уголовному делу выполнены все следственные действия, производство которых возможно в отсутствие обвиняемой, судебное разбирательство будет проведено без Белоцерковской», — указано в сообщении.
В конце мая Белоцерковская была заочно арестована. 16 марта Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело в отношении Белоцерковской. В ведомстве рассказали, что в марте она опубликовала в соцсетях несколько постов с заведомо ложной информацией, дискредитирующей российские Вооруженные силы. 13 мая МВД России объявило ее в розыск.
Белоцерковская, по данным СК, находится за границей. Ей грозит наказание от штрафа в 3 млн руб. до десяти лет в колонии. Закон об ответственности за фейки о действиях военных действует в России с 4 марта. По этому делу также проходит журналист Александр Невзоров, который ранее был включен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов.