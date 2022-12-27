Расходы бюджета на поддержку семей с детьми составили более 1 трлн рублей
Расходы бюджета на поддержку семей с детьми в 2022 г. составили более 1,06 трлн руб., передает ТАСС со ссылкой на главу Минфина Антона Силуанова.
По его словам, всего на поддержку семей с детьми было направлено 1062,2 млрд руб. Из них на детей в возрасте от 8 до 17 лет направлено 410,5 млрд руб., от 3 до 7 лет — 341,4 млрд руб., на пособие одиноким родителям детей от 8 до 17 лет — 60,9 млрд руб., на пособие беременным женщинам — 17 млрд руб., на выплату на первого ребенка — 154,2 млрд руб., на выплату на третьего — 80,2 млрд руб., на две выплаты на детей от 3 до 7 лет и от 8 до 16 лет — 751,9 млрд руб.
В конце ноября президент Владимир Путин подписал закон, которым устанавливается единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Единое пособие объединит выплаты женщинам, которые встали на учет на раннем сроке беременности, а также выплаты в связи с рождением или усыновлением ребенка до 17 лет.
Предполагается, что размер пособия будет зависеть от дохода семьи. Он может составлять от 50 до 100% регионального ПМ для детей. Беременные женщины получат от 50 до 100% регионального ПМ трудоспособного населения.