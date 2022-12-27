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Расходы бюджета на поддержку семей с детьми составили более 1 трлн рублей

Ведомости

Расходы бюджета на поддержку семей с детьми в 2022 г. составили более 1,06 трлн руб., передает ТАСС со ссылкой на главу Минфина Антона Силуанова.

По его словам, всего на поддержку семей с детьми было направлено 1062,2 млрд руб. Из них на детей в возрасте от 8 до 17 лет направлено 410,5 млрд руб., от 3 до 7 лет — 341,4 млрд руб., на пособие одиноким родителям детей от 8 до 17 лет — 60,9 млрд руб., на пособие беременным женщинам — 17 млрд руб., на выплату на первого ребенка — 154,2 млрд руб., на выплату на третьего — 80,2 млрд руб., на две выплаты на детей от 3 до 7 лет и от 8 до 16 лет — 751,9 млрд руб.

В конце ноября президент Владимир Путин подписал закон, которым устанавливается единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Единое пособие объединит выплаты женщинам, которые встали на учет на раннем сроке беременности, а также выплаты в связи с рождением или усыновлением ребенка до 17 лет.

Предполагается, что размер пособия будет зависеть от дохода семьи. Он может составлять от 50 до 100% регионального ПМ для детей. Беременные женщины получат от 50 до 100% регионального ПМ трудоспособного населения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных