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Путин поговорил по телефону с загадавшей побывать в Крыму и у Деда Мороза девочкой

Ведомости

Президент России Владимир Путин позвонил девочке Александре Титаренко из Запорожской области, которой ранее пообещал подарить поездку в Великий Устюг и в Крым, сообщил Telegram-канал пресс-службы Кремля.

22 декабря глава государства в пятый раз поучаствовал в благотворительной акции «Елка желаний». Во время мероприятия Путин снял с новогодней елки три картонных шара с загаданными желаниями и пообещал авторам открыток исполнить их мечты. Восьмилетняя Саша загадала побывать в Крыму и посетить резиденцию Деда Мороза. 

Девочка вместе с родителями побывала в Великом Устюге, осмотрела город и встретилась с Дедом Морозом. Президент поговорил с ребенком о ее впечатлениях от поездки, передал привет ее родителям, а также, по просьбе Саши, ее другу, попросив об ответном новогоднем подарке.

«Я знаю, вы выращиваете огурцы, помидоры... Огурчиков пришлешь? Буду ждать от тебя тоже подарков новогодних. Ладно?» – сказал он.

Двумя другими детьми, чьи открытки выбрал президент, оказались Агата из Кургана, загадавшая увидеть северное сияние и покататься на олене, а также Даниил Шмелев, пожелавший побывать в Военной академии Генштаба ВС РФ.

В 2021 г. российский президент также принял участие в благотворительной акции. Тогда он подарил 13-летней Тане Троценко билет в Мариинский театр на «Лебединое озеро», а 14-летнему Марку Кобленеву — гитару. Третий ребенок, пятилетний Осор Аюшеев, смог попробовать себя в роли пожарного.

В 2022 г. в «Елке желаний» также участвуют дети из четырех новых регионов РФ. 30 сентября президент РФ и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о вхождении регионов в состав России. 5 октября Путин подписал федеральные законы о принятии четырех новых субъектов в состав РФ. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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