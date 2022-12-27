Путин поговорил по телефону с загадавшей побывать в Крыму и у Деда Мороза девочкой

Девочка вместе с родителями побывала в Великом Устюге, осмотрела город и встретилась с Дедом Морозом. Президент поговорил с ребенком о ее впечатлениях от поездки, передал привет ее родителям, а также, по просьбе Саши, ее другу, попросив об ответном новогоднем подарке.