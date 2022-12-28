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В Ватикане сообщили об ухудшении здоровья почетного папы Бенедикта XVI

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Состояние здоровья почетного папы Бенедикта XVI ухудшилось. Об этом сообщает глава службы печати Святого престола Маттео Бруни, передает ТАСС.

«Что касается состояния здоровья почетного папы, о котором папа Франциск просил молиться, я могу подтвердить, что в последние несколько часов произошло ухудшение состояния его здоровья в связи с преклонным возрастом», — говорится в сообщении пресс-службы Ватикана. 

Бруни добавил, что ситуация остается под контролем, за состоянием папы Бенедикта XVI наблюдают врачи.

Папа Франциск был избран в 2013 г. Он сменил Бенедикта XVI, который после отречения стал именоваться его святейшеством Бенедиктом XVI.

Ранее, 25 декабря, папа Франциск в своем традиционном рождественском обращении Urbi et Orbi — «Граду и миру» на площади Святого Петра в Ватикане призвал прекратить конфликт на Украине, а также вспомнить о всех затяжных конфликтах в других странах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных