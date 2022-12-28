В Ватикане сообщили об ухудшении здоровья почетного папы Бенедикта XVI

Ранее, 25 декабря, папа Франциск в своем традиционном рождественском обращении Urbi et Orbi — «Граду и миру» на площади Святого Петра в Ватикане призвал прекратить конфликт на Украине, а также вспомнить о всех затяжных конфликтах в других странах.