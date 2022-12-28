В Ватикане сообщили об ухудшении здоровья почетного папы Бенедикта XVI
Состояние здоровья почетного папы Бенедикта XVI ухудшилось. Об этом сообщает глава службы печати Святого престола Маттео Бруни, передает ТАСС.
«Что касается состояния здоровья почетного папы, о котором папа Франциск просил молиться, я могу подтвердить, что в последние несколько часов произошло ухудшение состояния его здоровья в связи с преклонным возрастом», — говорится в сообщении пресс-службы Ватикана.
Бруни добавил, что ситуация остается под контролем, за состоянием папы Бенедикта XVI наблюдают врачи.
Папа Франциск был избран в 2013 г. Он сменил Бенедикта XVI, который после отречения стал именоваться его святейшеством Бенедиктом XVI.
Ранее, 25 декабря, папа Франциск в своем традиционном рождественском обращении Urbi et Orbi — «Граду и миру» на площади Святого Петра в Ватикане призвал прекратить конфликт на Украине, а также вспомнить о всех затяжных конфликтах в других странах.