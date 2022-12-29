В Ватикане назвали состояние почетного папы Бенедикта XVI стабильно тяжелым
Состояние папы римского на покое Бенедикта XVI остается тяжелым, но стабильным, сообщил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.
«Почетный папа хорошо отдохнул прошлой ночью, он абсолютно в сознании и бодрствует, и сегодня, хотя его состояние остается тяжелым, ситуация на данный момент стабильная», – сказал он.
Папа римский Франциск вновь пригласил всех помолиться за Бенедикта XVI в «эти трудные часы», добавил Бруни.
Об ухудшении состояния 95-летнего почетного папы римского стало известно вчера, 28 декабря, в Ватикане связали это с его преклонным возрастом. Бруни тогда отметил, что ситуация остается под контролем, за состоянием папы Бенедикта XVI наблюдают врачи.
Папа Франциск был избран в 2013 г. Он сменил Бенедикта XVI, который после отречения стал именоваться его святейшеством Бенедиктом XVI. Он стал первым за последние 600 лет понтификом, отрекшимся от престола.