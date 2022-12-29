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В Ватикане назвали состояние почетного папы Бенедикта XVI стабильно тяжелым

Ведомости

Состояние папы римского на покое Бенедикта XVI остается тяжелым, но стабильным, сообщил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.

«Почетный папа хорошо отдохнул прошлой ночью, он абсолютно в сознании и бодрствует, и сегодня, хотя его состояние остается тяжелым, ситуация на данный момент стабильная», – сказал он.

Папа римский Франциск вновь пригласил всех помолиться за Бенедикта XVI в «эти трудные часы», добавил Бруни.

Об ухудшении состояния 95-летнего почетного папы римского стало известно вчера, 28 декабря, в Ватикане связали это с его преклонным возрастом. Бруни тогда отметил, что ситуация остается под контролем, за состоянием папы Бенедикта XVI наблюдают врачи.

Папа Франциск был избран в 2013 г. Он сменил Бенедикта XVI, который после отречения стал именоваться его святейшеством Бенедиктом XVI. Он стал первым за последние 600 лет понтификом, отрекшимся от престола.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных