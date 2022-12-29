Путин утвердил приостановку взыскания долгов с мобилизованных
Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке исполнительных судопроизводств о взыскании долгов в отношении мобилизованных и добровольцев, участвующих в СВО. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Утвержденный закон, принятый Госдумой 21 декабря и одобренный Совфедом 23 декабря, касается приостановления производства по делам в рамках гражданского, арбитражного, административного судопроизводства, а также исполнительного производства судебными приставами-исполнителями. При этом действие закона не распространяется на алиментные обязательства в отношении несовершеннолетних детей, а также обязательства о возмещении вреда в связи со смертью кормильца.
Документ также защищает права сотрудников Минобороны, Росгвардии, полиции, ФСБ, МЧС, прокуратуры и Следственного комитета, других федеральных госорганов. Заявление о приостановке списаний может подать военнослужащий или члены его семьи.
Частичная мобилизация шла в России с 21 сентября по 31 октября. Путин отмечал, что в результате было мобилизовано 318 000 человек, поскольку отправиться в зону боевых действий захотело большое количество добровольцев. Президент ранее во время расширенного заседания коллегии Минобороны России указал на то, что мобилизация показала, какие проблемы существуют и требуют устранения. В частности, Путин отметил необходимость модернизировать систему военкоматов. 25 ноября глава государства поручил к апрелю 2024 г. сформировать государственный информационный ресурс, необходимый для актуализации данных воинского учета.