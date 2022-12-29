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Путин утвердил приостановку взыскания долгов с мобилизованных

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке исполнительных судопроизводств о взыскании долгов в отношении мобилизованных и добровольцев, участвующих в СВО. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Утвержденный закон, принятый Госдумой 21 декабря и одобренный Совфедом 23 декабря, касается приостановления производства по делам в рамках гражданского, арбитражного, административного судопроизводства, а также исполнительного производства судебными приставами-исполнителями. При этом действие закона не распространяется на алиментные обязательства в отношении несовершеннолетних детей, а также обязательства о возмещении вреда в связи со смертью кормильца.

Документ также защищает права сотрудников Минобороны, Росгвардии, полиции, ФСБ, МЧС, прокуратуры и Следственного комитета, других федеральных госорганов. Заявление о приостановке списаний может подать военнослужащий или члены его семьи.

Частичная мобилизация шла в России с 21 сентября по 31 октября. Путин отмечал, что в результате было мобилизовано 318 000 человек, поскольку отправиться в зону боевых действий захотело большое количество добровольцев. Президент ранее во время расширенного заседания коллегии Минобороны России указал на то, что мобилизация показала, какие проблемы существуют и требуют устранения. В частности, Путин отметил необходимость модернизировать систему военкоматов. 25 ноября глава государства поручил к апрелю 2024 г. сформировать государственный информационный ресурс, необходимый для актуализации данных воинского учета.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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