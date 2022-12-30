В Туве запретили продажу алкоголя в новогодние праздники

При этом в одном из районов запрет будет действовать с 30 декабря по 9 января. Речь идет о Тес-Хемском районе республики. Районная администрация поручила руководителям сельских поселений усилить работу добровольных народных дружин и субъектов профилактики, которые должны во время рейдов искать нарушителей запрета.