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Общество

В Туве запретили продажу алкоголя в новогодние праздники

Ведомости

Правительство республики Тува ввела запрет на продажу алкоголя в новогодние праздники, сообщили на официальном портале республики. 

«Для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан в период новогодних и рождественских праздничных и выходных дней в муниципальных образованиях республики введен запрет на продажу алкоголя с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года», — сказано в сообщении. 

Уточняется, что в регионе будут проведены проверки, направленные на выявление тех, кто вопреки запрету будет продавать алкоголь. Сегодня, 30 декабря, все районные администрации уже утвердили нормативные акты о введении таких мер. 

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При этом в одном из районов запрет будет действовать с 30 декабря по 9 января. Речь идет о Тес-Хемском районе республики. Районная администрация поручила руководителям сельских поселений усилить работу добровольных народных дружин и субъектов профилактики, которые должны во время рейдов искать нарушителей запрета.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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