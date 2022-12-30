В Туве запретили продажу алкоголя в новогодние праздники
Правительство республики Тува ввела запрет на продажу алкоголя в новогодние праздники, сообщили на официальном портале республики.
«Для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан в период новогодних и рождественских праздничных и выходных дней в муниципальных образованиях республики введен запрет на продажу алкоголя с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года», — сказано в сообщении.
Уточняется, что в регионе будут проведены проверки, направленные на выявление тех, кто вопреки запрету будет продавать алкоголь. Сегодня, 30 декабря, все районные администрации уже утвердили нормативные акты о введении таких мер.
При этом в одном из районов запрет будет действовать с 30 декабря по 9 января. Речь идет о Тес-Хемском районе республики. Районная администрация поручила руководителям сельских поселений усилить работу добровольных народных дружин и субъектов профилактики, которые должны во время рейдов искать нарушителей запрета.