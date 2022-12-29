Около 90% россиян планируют потратить на новогодний стол не более 10 000 рублей
Почти 90% россиян планируют потратить на новогодний стол не более 10 000 руб, выяснил онлайн-сервис доставки продуктов «СберМаркет» совместно с исследовательским агентством «Русопрос». В опросе приняли участие 1000 человек из 15 городов РФ, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска и др.
Около 10% респондентов признались, что собираются закупить продукты более чем на 15 000 руб. для праздничного стола. При этом большинство предпочитают готовить блюда самостоятельно, заказывать доставку будут лишь 3% опрошенных.
Результаты исследования показали, что в этом году застолье россиян традиционно не обойдется без оливье и бутербродов с красной икрой. Эти угощения остаются лидерами среди домашних блюд на Новый год. Также в новогоднюю ночь на столе большинства опрошенных будут стоять фрукты и овощи, мясо, сыр и колбасы. Еще у 60% опрошенных запланирован десерт.
Отмечается, что мужчины чаще выбирают в качестве любимых блюд мясо и винегрет, а женщины — бутерброды с икрой. Старшее поколение не представляет праздник без икры и холодца, а молодежь любит готовит на Новый год салат с крабовыми палочками и «Цезарь».
40% респондентов признались, что планируют поставить на стол красное и белое вино, а более 60% мужчин будут пить крепкий алкоголь, в частности чачу и текилу. При этом без спиртных напитков встретить Новый год собираются 11% опрошенных мужчин и 14% женщин.