Около 90% россиян планируют потратить на новогодний стол не более 10 000 рублей

Результаты исследования показали, что в этом году застолье россиян традиционно не обойдется без оливье и бутербродов с красной икрой. Эти угощения остаются лидерами среди домашних блюд на Новый год. Также в новогоднюю ночь на столе большинства опрошенных будут стоять фрукты и овощи, мясо, сыр и колбасы. Еще у 60% опрошенных запланирован десерт.