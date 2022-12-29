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Общество

Около 90% россиян планируют потратить на новогодний стол не более 10 000 рублей

Ведомости

Почти 90% россиян планируют потратить на новогодний стол не более 10 000 руб, выяснил онлайн-сервис доставки продуктов «СберМаркет» совместно с исследовательским агентством «Русопрос». В опросе приняли участие 1000 человек из 15 городов РФ, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска и др.

Около 10% респондентов признались, что собираются закупить продукты более чем на 15 000 руб. для праздничного стола. При этом большинство предпочитают готовить блюда самостоятельно, заказывать доставку будут лишь 3% опрошенных.

Результаты исследования показали, что в этом году застолье россиян традиционно не обойдется без оливье и бутербродов с красной икрой. Эти угощения остаются лидерами среди домашних блюд на Новый год. Также в новогоднюю ночь на столе большинства опрошенных будут стоять фрукты и овощи, мясо, сыр и колбасы. Еще у 60% опрошенных запланирован десерт.

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Отмечается, что мужчины чаще выбирают в качестве любимых блюд мясо и винегрет, а женщины — бутерброды с икрой. Старшее поколение не представляет праздник без икры и холодца, а молодежь любит готовит на Новый год салат с крабовыми палочками и «Цезарь».

40% респондентов признались, что планируют поставить на стол красное и белое вино, а более 60% мужчин будут пить крепкий алкоголь, в частности чачу и текилу. При этом без спиртных напитков встретить Новый год собираются 11% опрошенных мужчин и 14% женщин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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