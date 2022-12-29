Большинство россиян в новогодние каникулы будут путешествовать внутри страны

Большинство россиян в новогодние каникулы будут путешествовать внутри страныВ топ-3 направлений для покупки авиабилетов вошли Москва, Санкт-Петербург и Сочи
Около 89% билетов с вылетами с 29 декабря 2022 г. по 8 января 2023 г., оформленных самостоятельными путешественниками, приходится на внутрироссийские направления, 11% бронирований – на зарубежные, рассказала руководитель пресс-службы сервиса путешествий «Туту» Наталья Анисимова. В конце 2021 г. – начале 2022 г. на авиабилеты по России приходилось 92,5%.
Среди заграничных направлений основной спрос – на страны ближнего зарубежья, отметила она. Средний чек за перелёт по России составляет около 9173 руб. в одну сторону, в страны ближнего зарубежья – 13 711 руб. в одну сторону, в Европу – 38 226 руб. в один конец, сообщила Анисимова.
Самые популярные российские направления – Москва и Санкт-Петербург, следует из данных другого сервиса для планирования путешествий – OneTwoTrip. На путешествия в столицу приходится 28,8% всех бронирований (период с 30 декабря 2022 г. по 8 января 2023 г.). На Санкт-Петербург – 13,5%.
По данным «Туту», средний чек за перелет в Москву находится на уровне 7953 руб. в одну сторону, а больше всего билетов в столицу оформлено из Сочи, Минеральных Вод, Екатеринбурга, Калининграда и Санкт-Петербурга. За билет в Санкт-Петербург в период новогодних праздников платят в среднем 8860 руб. в одну сторону, чаще всего планируют прилетать из Москвы, Екатеринбурга, Сочи, Самары и Минвод.
Третье по популярности направление – Сочи, куда клиенты сервиса оформили 7,9% авиазаказов. В топ-10 российских городов также вошли Минеральные Воды (3,6%), Уфа (3,4%), Калининград (3,3%), Махачкала (3,2%), Екатеринбург (3%), Казань (2,8%) и Самара (2,3%).
Самыми востребованными среди зарубежных направлений оказались Турция и Армения. По данным cервиса «Купибилет», на новогодние праздники самыми популярными зарубежными странами стали Турция (28% – доля от билетов за рубеж), Армения (16%), Израиль (7%), Азербайджан (7%) и Узбекистан (5%).
«Израиль в этот раз выбил из топ-5 Молдавию, которая была в прошлом году на третьем месте», – рассказал «Ведомостям» директор по маркетингу «Купибилет» Антон Резник. Средняя стоимость билетов за рубеж на новогодние праздники увеличилась на 68%, отмечают в сервисе.
По данным OneTwoTrip, 14,4% бронирований сервиса приходится на рейсы в Ереван, 9,9% – на Стамбул, 4,8% – на Анталью. Спросом в период праздничных выходных также пользуются Дубай (4,6%), Бишкек (4,5%), Минск (4,2%), Баку (3,9%), Алматы (3,5%), Ташкент (3,4%) и Ош (3,3%).
На «Туту» чаще бронировали полеты в страны ближнего зарубежья: Узбекистан, Таджикистан, Армению, Беларусь, Киргизию, Азербайджан и Казахстан. Турция, ОАЭ и Израиль также в топ-10 стран на новогодние праздники, по данным сервиса.