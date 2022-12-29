Большинство россиян в новогодние каникулы будут путешествовать внутри страны

По данным «Туту», средний чек за перелет в Москву находится на уровне 7953 руб. в одну сторону, а больше всего билетов в столицу оформлено из Сочи, Минеральных Вод, Екатеринбурга, Калининграда и Санкт-Петербурга. За билет в Санкт-Петербург в период новогодних праздников платят в среднем 8860 руб. в одну сторону, чаще всего планируют прилетать из Москвы, Екатеринбурга, Сочи, Самары и Минвод.