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Общество

Под Волгоградом обнаружили обломки неизвестного объекта

Ведомости

В 15 км от Ильменского сельского поселения на территории Руднянского района Волгоградской области нашли обломки упавшего неизвестного объекта, заявил глава поселения Владимир Плющенко в комментарии ТАСС.

«Информация скудная. Какие-то обломки нашли, а что за обломки, не можем сказать. Территория оцеплена, жертв нет. Это довольно далеко, километрах в 15 от сельского поселения, в полях. Без разрушений. Что упало, кто упал, не можем сказать», – сказал он.

Плющенко добавил, что сейчас место инцидента оцеплено, ожидается приезд военных специалистов. Обломки обнаружили местные жители, момента их падения никто не видел.

16 декабря неопознанные обломки были также обнаружены на территории Еланского муниципального района Волгоградской области. В результате инцидента также никто не пострадал, ущерба причинено не было. Как отмечает ТАСС, обломки были уничтожены саперами.

Вчера, 29 декабря, ВСУ в третий раз атаковали территорию Саратовской области при помощи беспилотников. Как сообщил губернатор региона Роман Бусаргин, ПВО сбила в Энгельсском районе беспилотник, его обломки повредили забор частного дома, автомобиль и гараж, в одном из домов было выбито окно на балконе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных