Под Волгоградом обнаружили обломки неизвестного объекта

«Информация скудная. Какие-то обломки нашли, а что за обломки, не можем сказать. Территория оцеплена, жертв нет. Это довольно далеко, километрах в 15 от сельского поселения, в полях. Без разрушений. Что упало, кто упал, не можем сказать», – сказал он.