В Волгоградской области сообщили о падении неустановленного объекта
В поселке Линево в Волгоградской области упали части неустановленного объекта, повреждения получили два жилых дома, сообщили в пресс-службе администрации Жирновского муниципального района.
По сообщению районных властей, падение на окраине рабочего поселка металлических обломков и возгорание объекта обсуждается сейчас в социальных сетях и СМИ.
«Согласно оперативной информации экстренных служб Жирновского района, упавшие части неустановленного объекта не причинили вреда социально значимой инфраструктуре, от падения пострадало два жилых дома», — сообщили в администрации, добавив, что среди людей пострадавших нет.
На месте падения неизвестного объекта работают сотрудники МЧС, полиции и администрации района, говорится в сообщении.
Днем ранее в 15 км от Ильменского сельского поселения на территории Руднянского района Волгоградской области нашли обломки упавшего неизвестного объекта, заявил ТАСС глава поселения Владимир Плющенко. По его данным, обломки обнаружили местные жители, момента их падения никто не видел.
16 декабря неопознанные обломки были также обнаружены на территории Еланского муниципального района Волгоградской области. В результате инцидента также никто не пострадал, ущерба причинено не было. Как отмечал ТАСС, обломки были уничтожены саперами.