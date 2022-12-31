В России завершился осенний призыв
Осенний призыв в России завершился, на военную службу призвали 120 000 человек, сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
«В соответствии с указом президента Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. № 691 осенью этого года для прохождения военной службы по призыву в Вооруженные Силы РФ, воинские формирования и органы было призвано и направлено 120 000 человек», – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что большинство призывников зачислены в учебные соединения и воинские части, где в срок до пяти месяцев им предстоит освоить военную технику и получить военно-учетную специальность, после чего они будут направлены в войска для эксплуатации этой техники и вооружений. В научные и научнопроизводственные роты было направлено около 450 молодых людей, а в спортивные роты – порядка 200 человек, являющихся членами сборной России по олимпийским видам спорта.
Минобороны также подчеркнуло, что проходящие службу по призыву не привлекаются к участию в спецоперации, а уже отслужившие граждане были своевременно уволены и отправлены домой.
В этом году из-за частичной мобилизации начало осеннего призыва было перенесено с 1 октября на 1 ноября, при этом срок окончания призывных мероприятий остался прежним. В рамках осеннего призыва в 2021 г. в ряды ВС России было призвано 127 500 человек, а в 2020 г. – 128 000 человек.
21 декабря министр обороны Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны России предложил поэтапно увеличить призывной возраст с 18 до 21 года, а предельный — с 27 до 30 лет. Помимо этого, среди его предложений также увеличить численность военнослужащих до 1,5 млн человек. Президент России Владимир Путин поддержал эти изменения.
Сейчас призывной возраст в России начинается в 18 и заканчивается в 27 лет. Начало и окончание призывного возраста наступает в день рождения. Любые попытки призыва на срочную службу не соответствующих этим возрастным показателям считаются незаконными.