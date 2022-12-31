В России завершился осенний призыв

В ведомстве отметили, что большинство призывников зачислены в учебные соединения и воинские части, где в срок до пяти месяцев им предстоит освоить военную технику и получить военно-учетную специальность, после чего они будут направлены в войска для эксплуатации этой техники и вооружений. В научные и научнопроизводственные роты было направлено около 450 молодых людей, а в спортивные роты – порядка 200 человек, являющихся членами сборной России по олимпийским видам спорта.