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В России завершился осенний призыв

Ведомости

Осенний призыв в России завершился, на военную службу призвали 120 000 человек, сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

«В соответствии с указом президента Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. № 691 осенью этого года для прохождения военной службы по призыву в Вооруженные Силы РФ, воинские формирования и органы было призвано и направлено 120 000 человек», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что большинство призывников зачислены в учебные соединения и воинские части, где в срок до пяти месяцев им предстоит освоить военную технику и получить военно-учетную специальность, после чего они будут направлены в войска для эксплуатации этой техники и вооружений. В научные и научнопроизводственные роты было направлено около 450 молодых людей, а в спортивные роты – порядка 200 человек, являющихся членами сборной России по олимпийским видам спорта.

Минобороны также подчеркнуло, что проходящие службу по призыву не привлекаются к участию в спецоперации, а уже отслужившие граждане были своевременно уволены и отправлены домой.

В этом году из-за частичной мобилизации начало осеннего призыва было перенесено с 1 октября на 1 ноября, при этом срок окончания призывных мероприятий остался прежним. В рамках осеннего призыва в 2021 г. в ряды ВС России было призвано 127 500 человек, а в 2020 г. – 128 000 человек.

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21 декабря министр обороны Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны России предложил поэтапно увеличить призывной возраст с 18 до 21 года, а предельный — с 27 до 30 лет. Помимо этого, среди его предложений также увеличить численность военнослужащих до 1,5 млн человек. Президент России Владимир Путин поддержал эти изменения.

Сейчас призывной возраст в России начинается в 18 и заканчивается в 27 лет. Начало и окончание призывного возраста наступает в день рождения. Любые попытки призыва на срочную службу не соответствующих этим возрастным показателям считаются незаконными.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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