Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России упала почти на 30%

В середине декабря Роспотребнадзор сообщил, что заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 35% в сравнении со второй неделей декабря. Помимо штамма A(H1N1), также фиксируется штамм A(H3N2), сообщали в ведомстве. На неделе с 12 по 22 декабря, по данным НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева, уровень заболеваемости был выше еженедельного эпидемического порога на 107% с преобладанием A(H1N1).