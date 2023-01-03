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Общество

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России упала почти на 30%

Ведомости

В России суммарная заболеваемость гриппом и ОРВИ на последней неделе декабря снизилась на 29,3% по сравнению с предыдущей неделей, говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

Среди циркулирующих в стране респираторных вирусов доминирующими остаются вирусы гриппа, среди которых преобладает штамм A(H1N1) (так называемый свиной грипп) – на его долю приходится 60,8% случаев заболевания, зафиксированных во всех регионах страны.

15 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила об успешном проведении исследований дивакцины, которая защищает как от гриппа, так и от COVID-19. Разработкой вакцины занимается Институт системной биологии и медицины Роспотребнадзора. В конце декабря стало известно, что фармхолдинг «Нацимбио» и Институт стволовых клеток человека (ИСКЧ) договорились о проведении клинических исследований и производстве единой вакцины для профилактики COVID-19 и гриппа.

В середине декабря Роспотребнадзор сообщил, что заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 35% в сравнении со второй неделей декабря. Помимо штамма A(H1N1), также фиксируется штамм A(H3N2), сообщали в ведомстве. На неделе с 12 по 22 декабря, по данным НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева, уровень заболеваемости был выше еженедельного эпидемического порога на 107% с преобладанием A(H1N1).

На ситуацию с подъемом заболеваемости обратил внимание президент Владимир Путин на совещании с членами правительства, заявив, что привился от гриппа. По данным Роспотребнадзора, от гриппа, кроме президента, привилось еще примерно 76 млн человек, что составляет 52% от общего числа граждан.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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