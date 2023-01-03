Кабмин расширил программу бесплатного оказания медицинской помощи

Ранее сегодня глава федерального Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Илья Баланин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным сообщил, что система ОМС в полном объеме заработает в новых регионах России с 2024 г. Отмечается, что застрахованные смогут получать помощь в полном объеме не только на территориях этих регионов, но и в любом субъекте РФ или федеральном медучреждении.