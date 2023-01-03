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Кабмин расширил программу бесплатного оказания медицинской помощи

Ведомости

Правительство РФ включило в программу госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2023 г. новые направления, касающиеся профилактики сахарного диабета и лечения гепатита С, передает пресс-служба кабмина.

31 декабря правительство утвердило программу госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи россиянам на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 гг. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Документом устанавливаются виды медицинской помощи и условия ее предоставления, перечень заболеваний, при которых медпомощь оказывается бесплатно, а также базовая программа обязательного медицинского страхования (ОМС). Отмечается, что программа включает высокотехнологичную и специализированную медпомощь.

В пресс-службе кабмина обратили внимание на новые направления в программе 2023 г. по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С, а также с сахарным диабетом.

Уточняется, что в рамках направления по лечению гепатита С в программе обозначен порядок финансирования затрат больниц на оказание помощи по ОМС. Также профилактика распространения гепатита С включена в перечень мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни.

Для борьбы с сахарным диабетом в программе утверждены мероприятия по раннему выявлению заболевания. Кроме того, предусматриваются современные методы его лечения и обеспечение пациентов необходимыми препаратами.

Ранее сегодня глава федерального Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Илья Баланин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным сообщил, что система ОМС в полном объеме заработает в новых регионах России с 2024 г. Отмечается, что застрахованные смогут получать помощь в полном объеме не только на территориях этих регионов, но и в любом субъекте РФ или федеральном медучреждении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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