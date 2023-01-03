На приграничной территории Белгородской области часовой ранил местного жителя
В Борисовском районе Белгородской области местный житель получил огнестрельное ранение в ногу из-за того, что не остановился на предупреждение часового, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.
Он отметил, что мужчина был доставлен в Грайворонскую ЦРБ, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. По словам Гладкова, он находится в тяжелом состоянии.
«На данный момент известно, что мужчина не остановился на предупреждение часового. О точных деталях произошедшего предстоит разобраться следственным органам, ФСБ и Министерству обороны РФ, в том числе в том, почему он находился в это время на приграничной территории и зачем пошел к военным», – написал губернатор.
Также глава региона предостерег жителей области от посещения лесополос в приграничных районах.
30 декабря Гладков в эфире телеканала «Россия 24» рассказал, что с начала обстрелов Белгородской области погибли 22 жителя региона, еще 100 получили ранения. Гладков добавил, что из-за обстрелов частично или полностью разрушено более 1600 квартир и жилых домов. В 15 населенных пунктах практически не осталось жителей, эвакуировано порядка 7000 человек, отметил глава региона.
С 19 октября по указу президента РФ Владимира Путина в приграничных регионах, в том числе в Крыму, Севастополе, Курской и Белгородской областях, действует средний уровень реагирования. В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожских областях введено военное положение.