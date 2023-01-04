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Общество

Спецслужбы РФ и Казахстана пресекли деятельность ОПГ в Байконуре

Ведомости

Российские и казахстанские спецслужбы 3 января провели совместную спецоперацию по пресечении деятельности организованной преступной группы в Байконуре, говорится в сообщении на сайте Комитета нацбезопасности (КНБ) Казахстана.

«Установлено, что преступная группа причастна к похищениям людей, шантажу, разбойным нападениям с оружием и кражам. Преступные элементы долгое время негативно влияли на криминальную ситуацию в городе Байконур и Кызылординской области, отличались жестокостью в совершении тяжких и особо тяжких преступлений», – рассказали там.

В операции участвовали КНБ и МВД Казахстана, а также ФСБ и МВД России. Всего были задержаны 18 руководителей и активных членов ОПГ, в которую входили граждане РФ и Казахстана, в Байконуре, Астане и еще двух городах. Дома у задержанных нашли, в том числе, огнестрельное оружие и деньги.

Как отметили в КНБ, эта операция разрабатывалась в течение многих месяцев.

С января по ноябрь в России зафиксировано более 1,8 млн преступлений, что на 1,6% меньше, чем в прошлом году, сообщало ранее МВД России, при этом число экстремистских преступлений выросло на 43,1% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных