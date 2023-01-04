Спецслужбы РФ и Казахстана пресекли деятельность ОПГ в Байконуре
Российские и казахстанские спецслужбы 3 января провели совместную спецоперацию по пресечении деятельности организованной преступной группы в Байконуре, говорится в сообщении на сайте Комитета нацбезопасности (КНБ) Казахстана.
«Установлено, что преступная группа причастна к похищениям людей, шантажу, разбойным нападениям с оружием и кражам. Преступные элементы долгое время негативно влияли на криминальную ситуацию в городе Байконур и Кызылординской области, отличались жестокостью в совершении тяжких и особо тяжких преступлений», – рассказали там.
В операции участвовали КНБ и МВД Казахстана, а также ФСБ и МВД России. Всего были задержаны 18 руководителей и активных членов ОПГ, в которую входили граждане РФ и Казахстана, в Байконуре, Астане и еще двух городах. Дома у задержанных нашли, в том числе, огнестрельное оружие и деньги.
Как отметили в КНБ, эта операция разрабатывалась в течение многих месяцев.
С января по ноябрь в России зафиксировано более 1,8 млн преступлений, что на 1,6% меньше, чем в прошлом году, сообщало ранее МВД России, при этом число экстремистских преступлений выросло на 43,1% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г.