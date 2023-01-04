Спецслужбы РФ и Казахстана пресекли деятельность ОПГ в Байконуре

В операции участвовали КНБ и МВД Казахстана, а также ФСБ и МВД России. Всего были задержаны 18 руководителей и активных членов ОПГ, в которую входили граждане РФ и Казахстана, в Байконуре, Астане и еще двух городах. Дома у задержанных нашли, в том числе, огнестрельное оружие и деньги.