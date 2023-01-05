Гидрометцентр предупредил о морозах до 53 градусов в ряде регионов России

Накануне Вильфанд сообщал, что в европейской части России также ожидается сильное похолодание, температура будет ниже климатической нормы на 8-16 градусов. С 6 января в Северо-Западном, Уральском, Центральном и Приволжском федеральных округах температура будет ниже нормы на 8-16 градусов, а на юге страны похолодание начнется с 7-8 января, уточнил он. На Урале, по данным Гидрометцентра, похолодает до 30-40 градусов.