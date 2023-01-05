Газета
Общество

Гидрометцентр предупредил о морозах до 53 градусов в ряде регионов России

Ведомости

В ряде регионов России ожидается снижение температуры до минус 48-53 градусов, передает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра страны Романа Вильфанда.

По его словам, очень холодная погода будет более чем на половине территории страны в ближайшие дни, а многие регионы будут охвачены сильнейшими аномалии температуры. Самая холодная погода в ближайшие дни будет в Магаданской области, Якутии и на Чукотке, где температура будет опускаться до 48-53 градусов мороза, отметил Вильфанд.

В Архангельской области, Ненецком автономном округе прогнозируется до 30-37 градусов мороза, в Коми — до 30-39 градусов мороза, в Карелии — до 26 градусов мороза, в Вологодской области — до 33 градусов мороза, в Санкт-Петербурге — до 23-25 градусов мороза. 

Накануне Вильфанд сообщал, что в европейской части России также ожидается сильное похолодание, температура будет ниже климатической нормы на 8-16 градусов. С 6 января в Северо-Западном, Уральском, Центральном и Приволжском федеральных округах температура будет ниже нормы на 8-16 градусов, а на юге страны похолодание начнется с 7-8 января, уточнил он. На Урале, по данным Гидрометцентра, похолодает до 30-40 градусов.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных