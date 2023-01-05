Гидрометцентр предупредил о морозах до 53 градусов в ряде регионов России
В ряде регионов России ожидается снижение температуры до минус 48-53 градусов, передает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра страны Романа Вильфанда.
По его словам, очень холодная погода будет более чем на половине территории страны в ближайшие дни, а многие регионы будут охвачены сильнейшими аномалии температуры. Самая холодная погода в ближайшие дни будет в Магаданской области, Якутии и на Чукотке, где температура будет опускаться до 48-53 градусов мороза, отметил Вильфанд.
В Архангельской области, Ненецком автономном округе прогнозируется до 30-37 градусов мороза, в Коми — до 30-39 градусов мороза, в Карелии — до 26 градусов мороза, в Вологодской области — до 33 градусов мороза, в Санкт-Петербурге — до 23-25 градусов мороза.
Накануне Вильфанд сообщал, что в европейской части России также ожидается сильное похолодание, температура будет ниже климатической нормы на 8-16 градусов. С 6 января в Северо-Западном, Уральском, Центральном и Приволжском федеральных округах температура будет ниже нормы на 8-16 градусов, а на юге страны похолодание начнется с 7-8 января, уточнил он. На Урале, по данным Гидрометцентра, похолодает до 30-40 градусов.