В Ватикане начались похороны почетного папы Бенедикта XVI
На площади Святого Петра в Ватикане началась церемония похорон папы Римского на покое Бенедикта XVI, передает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.
Поминальную мессу на площади Святого Петра возглавляет глава Римско-католической церкви Папа Римский Франциск. Перед собором Святого Петра разместились почетные гости, включая официальные делегации — из Италии и Германии.
РПЦ на похоронах Бенедикта XVI представляет председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний.
Бенедикт XVI скончался на 96-м году жизни. Он умер в своей резиденции в Ватиканском монастыре утром 31 декабря. Ранее сообщалось об ухудшении состояния 95-летнего почетного папы римского.
Папа Франциск был избран в 2013 г. Он сменил Бенедикта XVI, который после отречения стал именоваться его святейшеством Бенедиктом XVI. Он стал первым за последние 600 лет понтификом, отрекшимся от престола.