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В Ватикане начались похороны почетного папы Бенедикта XVI

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На площади Святого Петра в Ватикане началась церемония похорон папы Римского на покое Бенедикта XVI, передает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.

Поминальную мессу на площади Святого Петра возглавляет глава Римско-католической церкви Папа Римский Франциск. Перед собором Святого Петра разместились почетные гости, включая официальные делегации — из Италии и Германии.

РПЦ на похоронах Бенедикта XVI представляет председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний.

Бенедикт XVI скончался на 96-м году жизни. Он умер в своей резиденции в Ватиканском монастыре утром 31 декабря. Ранее сообщалось об ухудшении состояния 95-летнего почетного папы римского.

Папа Франциск был избран в 2013 г. Он сменил Бенедикта XVI, который после отречения стал именоваться его святейшеством Бенедиктом XVI. Он стал первым за последние 600 лет понтификом, отрекшимся от престола.

Ранее по теме: Ватикан сообщил о смерти Папы римского на покое Бенедикта XVI

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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