Ватикан сообщил о смерти Папы римского на покое Бенедикта XVI

Бенедикт XVI заявил, что принял решение отречься от Святого престола, 18 февраля 2013 г. Причиной ухода 86-летний понтифик назвал усталость и преклонный возраст. Итальянские СМИ тогда сообщали, что понтифик уже около десяти лет носит кардиостимулятор и три месяца назад перенес операцию по замене аппарата. В ходе своей последней воскресной проповеди Бенедикт XVI заявил, что завершает папское служение, потому что его «призывает Господь». Он говорил, что не покидает Церковь и намерен продолжить служить ей в манере, более подобающей его возрасту и силам: проводя время в молитве и размышлениях.