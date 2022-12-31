Ватикан сообщил о смерти Папы римского на покое Бенедикта XVI
Папа римский на покое Бенедикт XVI скончался на 96-м году жизни, он умер в своей резиденции в Ватиканском монастыре утром 31 декабря, сообщила пресс-служба Святого Престола.
«С прискорбием сообщаю вам, что Почетный Папа Бенедикт XVI скончался сегодня в 9:34 утра в монастыре Mater Ecclesiae в Ватикане. Дополнительная информация будет предоставлена как можно скорее. Тело почетного Папы будет находиться в базилике Святого Петра, чтобы верующие могли попрощаться», — сообщил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.
Об ухудшении состояния 95-летнего почетного папы римского стало известно 28 декабря, в Ватикане связали это с его преклонным возрастом. Бруни тогда отметил, что ситуация остается под контролем, за состоянием папы Бенедикта XVI наблюдают врачи.
Папа Франциск был избран в 2013 г. Он сменил Бенедикта XVI, который после отречения стал именоваться его святейшеством Бенедиктом XVI. Он стал первым за последние 600 лет понтификом, отрекшимся от престола.
Бенедикт XVI заявил, что принял решение отречься от Святого престола, 18 февраля 2013 г. Причиной ухода 86-летний понтифик назвал усталость и преклонный возраст. Итальянские СМИ тогда сообщали, что понтифик уже около десяти лет носит кардиостимулятор и три месяца назад перенес операцию по замене аппарата. В ходе своей последней воскресной проповеди Бенедикт XVI заявил, что завершает папское служение, потому что его «призывает Господь». Он говорил, что не покидает Церковь и намерен продолжить служить ей в манере, более подобающей его возрасту и силам: проводя время в молитве и размышлениях.