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В Чечне простились с экс-председателем Верховного совета РСФСР Русланом Хасбулатовым

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В Чечне прошла церемония прощания с последним председателем Верховного совета РСФСР (1991-1993 гг.) Русланом Хасбулатовым, передают ТАСС и «РИА Новости». Хасбулатов умер 3 января в Подмосковье на 81-м году жизни.

Тело Хасбулатова вынесли из дома в поселке Калинина в Грозном около 10:00 мск. После этого участники траурной процессии направились в родовое село Хасбулатова Толстой-юрт, где он будет похоронен.

Проститься с Хасбулатовым собрались близкие и родственники, а также люди, которые не были знакомы с ним лично. Траурное мероприятие будет длиться три дня.

В марте 1990 г. Хасбулатов был избран народным депутатом РСФСР. 5 июня 1990 г. его назначили первым заместителем председателя Верховного совета РСФСР. Уже возглавив парламент, вместе с президентом РСФСР Борисом Ельциным выступил против путчистов в 1991 г.

19 августа 1991 г. Хасбулатов написал текст обращения «К гражданам России», в котором создание ГКЧП было названо «реакционным антиконституционным переворотом», говорилось о необходимости «всеобщей бессрочной забастовки». Вместе с Хасбулатовым и Ельциным подписал воззвание премьер-министр РСФСР Иван Силаев. 19 октября 1991 г. Хасбулатов стал председателем Верховного совета.

Ранее по теме: Умер бывший председатель Верховного совета РСФСР Руслан Хасбулатов

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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