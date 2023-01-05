В Чечне простились с экс-председателем Верховного совета РСФСР Русланом Хасбулатовым
В Чечне прошла церемония прощания с последним председателем Верховного совета РСФСР (1991-1993 гг.) Русланом Хасбулатовым, передают ТАСС и «РИА Новости». Хасбулатов умер 3 января в Подмосковье на 81-м году жизни.
Тело Хасбулатова вынесли из дома в поселке Калинина в Грозном около 10:00 мск. После этого участники траурной процессии направились в родовое село Хасбулатова Толстой-юрт, где он будет похоронен.
Проститься с Хасбулатовым собрались близкие и родственники, а также люди, которые не были знакомы с ним лично. Траурное мероприятие будет длиться три дня.
В марте 1990 г. Хасбулатов был избран народным депутатом РСФСР. 5 июня 1990 г. его назначили первым заместителем председателя Верховного совета РСФСР. Уже возглавив парламент, вместе с президентом РСФСР Борисом Ельциным выступил против путчистов в 1991 г.
19 августа 1991 г. Хасбулатов написал текст обращения «К гражданам России», в котором создание ГКЧП было названо «реакционным антиконституционным переворотом», говорилось о необходимости «всеобщей бессрочной забастовки». Вместе с Хасбулатовым и Ельциным подписал воззвание премьер-министр РСФСР Иван Силаев. 19 октября 1991 г. Хасбулатов стал председателем Верховного совета.