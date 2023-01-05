ГУМ-каток приостановит работу 7 и 8 января из-за морозов

Ранее сегодня в Москве ввели до 7 января «оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномально низких температур – среднесуточная температура будет на 9-17 градусов ниже климатической нормы. Ночью на большей части территории Центрального федерального округа температура воздуха будет понижаться вплоть до 26 градусов ниже нуля, днем же ожидается в среднем минус 17-22 градуса.