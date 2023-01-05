ГУМ-каток приостановит работу 7 и 8 января из-за морозов
ГУМ-каток на Красной площади в Москве не будет работать 7 и 8 января из-за сильных морозов, сообщается на его сайте.
«В связи с низкими температурами, каток не будет работать 7 и 8 января. Благодарим вас за понимание!» – говорится в сообщении.
Ранее сегодня в Москве ввели до 7 января «оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномально низких температур – среднесуточная температура будет на 9-17 градусов ниже климатической нормы. Ночью на большей части территории Центрального федерального округа температура воздуха будет понижаться вплоть до 26 градусов ниже нуля, днем же ожидается в среднем минус 17-22 градуса.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сегодня предупредил о морозах до 53 градусов в ряде регионов России. Самая холодная погода в ближайшие дни будет в Магаданской области, Якутии и на Чукотке, где температура будет опускаться до 48-53 градусов мороза.
ГУ МЧС России по Москве также предупреждало о морозах в ближайшие дни: по данным синоптиков Росгидромета, аномально холодная погода ожидается с 6 по 10 января, среднесуточная температура воздуха будет на 9-17 градусов ниже климатической нормы.