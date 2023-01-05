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ГУМ-каток приостановит работу 7 и 8 января из-за морозов

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ГУМ-каток на Красной площади в Москве не будет работать 7 и 8 января из-за сильных морозов, сообщается на его сайте.

«В связи с низкими температурами, каток не будет работать 7 и 8 января. Благодарим вас за понимание!» – говорится в сообщении.

Ранее сегодня в Москве ввели до 7 января «оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномально низких температур – среднесуточная температура будет на 9-17 градусов ниже климатической нормы. Ночью на большей части территории Центрального федерального округа температура воздуха будет понижаться вплоть до 26 градусов ниже нуля, днем же ожидается в среднем минус 17-22 градуса.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сегодня предупредил о морозах до 53 градусов в ряде регионов России. Самая холодная погода в ближайшие дни будет в Магаданской области, Якутии и на Чукотке, где температура будет опускаться до 48-53 градусов мороза.

ГУ МЧС России по Москве также предупреждало о морозах в ближайшие дни: по данным синоптиков Росгидромета, аномально холодная погода ожидается с 6 по 10 января, среднесуточная температура воздуха будет на 9-17 градусов ниже климатической нормы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных