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ФСБ пресекла диверсию на ж/д станции в Челябинской области

Ведомости

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали трех мужчин, пытавшихся устроить диверсию на одной из железнодорожных станций в Челябинской области, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Сотрудники УФСБ задержали с поличным трех мужчин при попытке вывода из строя тяговой подстанции одной из железнодорожных станций Южно-Уральской железной дороги», – рассказали там.

У задержанных при себе оказались канистра с бензином, газовый баллон и горелка. В отношении них возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК РФ (покушение на диверсию), решением суда они были арестованы на два месяца.

29 декабря президент РФ Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание за совершение диверсий. Теперь максимальное наказание за склонение к диверсии и вербовку, а также за финансирование диверсионной деятельности и прохождение обучения для совершения диверсии составляет пожизненное лишение свободы. Та же санкция наступает в случае организации диверсионного сообщества. За участие в нем грозит до 10 лет лишения свободы, за пособничество в совершении диверсии — от 10 до 20 лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных