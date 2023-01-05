ФСБ пресекла диверсию на ж/д станции в Челябинской области
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали трех мужчин, пытавшихся устроить диверсию на одной из железнодорожных станций в Челябинской области, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«Сотрудники УФСБ задержали с поличным трех мужчин при попытке вывода из строя тяговой подстанции одной из железнодорожных станций Южно-Уральской железной дороги», – рассказали там.
У задержанных при себе оказались канистра с бензином, газовый баллон и горелка. В отношении них возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК РФ (покушение на диверсию), решением суда они были арестованы на два месяца.
29 декабря президент РФ Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание за совершение диверсий. Теперь максимальное наказание за склонение к диверсии и вербовку, а также за финансирование диверсионной деятельности и прохождение обучения для совершения диверсии составляет пожизненное лишение свободы. Та же санкция наступает в случае организации диверсионного сообщества. За участие в нем грозит до 10 лет лишения свободы, за пособничество в совершении диверсии — от 10 до 20 лет.