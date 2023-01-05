Никиту Михалкова госпитализировали с гриппом
Российского режиссера, председателя Союза кинематографистов Никиту Михалкова госпитализировали с гриппом, сообщили «Интерфакс» и «РИА Новости» со ссылкой на его пресс-службу.
Детали о состоянии режиссера пока не сообщаются. Отмечается, что его госпитализировали в одну из московских больниц.
Михалков родился в 1945 г., за свою карьеру получил премию «Оскар» и Гран-при Каннского кинофестиваля за фильм «Утомленные солнцем» в 1995 г., номинацию на «Оскара» и «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля за картину «Урга — территория любви», а также еще одну номинацию на «Оскар» за фильм «12».
В середине декабря Роспотребнадзор сообщил, что заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 35% в сравнении со второй неделей декабря. Помимо штамма A(H1N1) также фиксируется штамм A(H3N2), сообщали в ведомстве. На неделе с 12 по 22 декабря, по данным НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева, уровень заболеваемости был выше еженедельного эпидемического порога на 107% с преобладанием A(H1N1).
На ситуацию с подъемом заболеваемости обратил внимание президент Владимир Путин на совещании с членами правительства, заявив, что привился от гриппа. По данным Роспотребнадзора, от гриппа, кроме президента, привилось еще примерно 76 млн человек, что составляет 52% от общего числа граждан.
При этом за последнюю неделю суммарная заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась почти на 30%, сообщал Роспотребнадзор.