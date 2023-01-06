Единое пособие уже оформили родителям 80 000 детей

Единое пособие было введено в стране с 1 января. Выплата объединит пять действовавших ранее мер соцподдержки нуждающихся семей. Это две ежемесячные выплаты на первого и третьего ребенка до 3 лет, две ежемесячные выплаты на детей от 3 до 8 лет и детей от 8 до 17 лет, а также ежемесячная выплата по беременности.