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Общество

Единое пособие уже оформили родителям 80 000 детей

Ведомости

Соцфонд сообщил, что одобрил назначение единого пособия уже на 80 0000 детей до 17 лет.

Единое пособие было введено в стране с 1 января. Выплата объединит пять действовавших ранее мер соцподдержки нуждающихся семей. Это две ежемесячные выплаты на первого и третьего ребенка до 3 лет, две ежемесячные выплаты на детей от 3 до 8 лет и детей от 8 до 17 лет, а также ежемесячная выплата по беременности.

В Соцфонде рассказали, что прием заявлений на единое пособие начался 28 декабря, уже подано свыше 670 000 заявлений. 

«Рассмотрение поданных заявлений отделения Соцфонда начали 3 января и на данный момент уже одобрили выплаты на 80 тыс. детей до 17 лет. С учетом действующих сроков предоставления единого пособия первые выплаты семьи получат в течение следующей недели», – говорится в сообщении.

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Выплаты также получат около 1500 беременных женщин. Средства будут начисляться на указанный заявителем при оформлении счет.

Ранее отмечалось, что размер единого пособия будет зависеть от дохода семьи. Он может составлять от 50 до 100% регионального ПМ для детей. Беременные женщины получат от 50 до 100% регионального ПМ трудоспособного населения.

Планы ввести универсальное пособие для беременных женщин и семей с детьми в конце сентября 2022 г. анонсировал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Тогда же министр труда и социальной защиты России Антон Котяков сообщил, что на эти цели выделят 1,7 трлн руб. из федерального и регионального бюджетов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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