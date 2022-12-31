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Общество

Мишустин уточнил правила назначения пособия на детей мобилизованных

Ведомости

Доходы мобилизованных не будут учитываться при оценке нуждаемости их семей для получения ежемесячного пособия на детей. Постановление, которое уточняет правила назначения выплаты, подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Единое пособие вводится в стране с 1 января. Выплата, как отмечается, объединит ряд действующих мер социальной поддержки нуждающихся семей. Претендовать на пособие смогут беременные женщины, которые встали на учет в ранние сроки (до 12 недель), и родители детей до 17 лет.

Как пояснили в правительстве, доходы мобилизованных не будут учитываться при оценке нуждаемости их семей для получения пособия.

«Выплата будет назначаться семьям с доходами ниже одного регионального прожиточного минимума на человека с применением комплексной оценки нуждаемости. Подписанное постановление позволит не учитывать при оценке нуждаемости доходы члена семьи, призванного на военную службу по мобилизации».

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Частичная мобилизация в России шла с 21 сентября по конец октября. 31 октября в Минобороны заявили об окончательном завершении всех мероприятий в рамках призыва по частичной мобилизации, включая выдачу повесток. Позже это подтвердил и президент Владимир Путин, подчеркнув, что в этом вопросе «поставлена точка».

Для мобилизованных разработали ряд мер поддержки. В частности, за призванными работниками сохраняются их рабочие места. Данные поправки в Трудовой кодекс Госдума приняла 27 сентября. 3 ноября президент подписал указ о единовременной выплате 195 000 руб. мобилизованным гражданам и военнослужащим по контракту в ВС РФ.

В конце октября в Москве упростили порядок назначения ежемесячных пособий на детей и единовременного пособия молодым родителям для горожан, призванных на военную службу по частичной мобилизации. Ранее на этой неделе Путин подписал закон о приостановке исполнительных судопроизводств о взыскании долгов в отношении мобилизованных и добровольцев, участвующих в СВО.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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