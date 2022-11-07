Власти Чувашии выплатят мобилизованным по 50 000 рублей на покупку амуниции

Ранее в ряде регионов была ограничена торговля алкогольной продукции. В частности, в Забайкальском крае продажу алкоголя запретили в населенных пунктах, где есть воинские части, и в радиусе 300 м вокруг военкоматов. На всей территории Запорожской области, где с 19 октября введено военное положение, также введены ограничения на продажу алкоголя и запрет на продажу военнослужащим. По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, за нарушение ограничений предусмотрены штрафы. В первый раз виновный будет оштрафован на 10 000 руб., в случае повторного нарушения сумма штрафа увеличится до 30 000 руб.