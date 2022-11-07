Власти Чувашии выплатят мобилизованным по 50 000 рублей на покупку амуниции
Мобилизованным из Чувашии выплатят по 50 000 руб. для возмещения затрат на покупку амуниции и прочего военного снаряжения, об этом сообщил глава региона Олег Николаев по итогам встречи с мобилизованными из республики в своем Telegram-канале.
«Для компенсации затрат наших ребят на приобретение амуниции и оборудования, а также для поддержки тех, у кого нет семей, кто не может воспользоваться широким кругом мер поддержки семей и детей бойцов, принял решение о выплате единовременной помощи мобилизованным. Сумма единовременной выплаты для каждого мобилизованного составит — 50 000 руб. Деньги должны быть доведены в кратчайшие сроки», — сказано в сообщении.
Он также отметил, что родственникам мобилизованных будет запрещено присылать алкоголь военнослужащим.
Ранее в ряде регионов была ограничена торговля алкогольной продукции. В частности, в Забайкальском крае продажу алкоголя запретили в населенных пунктах, где есть воинские части, и в радиусе 300 м вокруг военкоматов. На всей территории Запорожской области, где с 19 октября введено военное положение, также введены ограничения на продажу алкоголя и запрет на продажу военнослужащим. По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, за нарушение ограничений предусмотрены штрафы. В первый раз виновный будет оштрафован на 10 000 руб., в случае повторного нарушения сумма штрафа увеличится до 30 000 руб.
3 ноября президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате 195 000 руб. мобилизованным гражданам и военнослужащим по контракту в Вооруженных силах (ВС) РФ. 1 ноября российский президент заявил, что поддержка мобилизованных и их семей является одним из приоритетных направлений деятельности властей РФ. Он также призвал не превращать этот процесс в рутину.
Частичная мобилизации в России началась 21 сентября по указу президента страны. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил о завершении частичной мобилизации в РФ. В ходе встречи с президентом глава Минобороны сообщил о 82 000 мобилизованных, которые уже отправлены в зону специальной военной операции, еще 218 000 проходят подготовку на полигонах. 4 ноября Путин сообщил о мобилизации 318 000 человек. По его словам, их число увеличивается, потому что «количество добровольцев не сокращается».
31 октября в Минобороны заявили об окончательном завершении всех мероприятий, проводимых в рамках призыва по частичной мобилизации, включая выдачу повесток. Позже это подтвердил и Путин, подчеркнув, что в этом вопросе «поставлена точка».
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса