«Победа» сообщила о предоставлении резервного борта после инцидента в аэропорту Перми

Как ранее сообщила Уральская транспортная прокуратура, борт утром в воскресенье должен был вылететь в Москву. При выводе двигателей на режим взлета воздушное судно повело в сторону, после чего самолет выкатился передней стойкой шасси за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились 183 пассажира и шесть членов экипажа, людей эвакуировали. На место происшествия выехал пермский транспортный прокурор, рассказали в пресс-службе.