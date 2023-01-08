«Победа» сообщила о предоставлении резервного борта после инцидента в аэропорту Перми
В Перми во время взлета самолет Boeing 737 авиакомпании «Победа» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, резервный борт совершил посадку в аэропорту Перми, сообщила пресс-служба перевозчика.
Как ранее сообщила Уральская транспортная прокуратура, борт утром в воскресенье должен был вылететь в Москву. При выводе двигателей на режим взлета воздушное судно повело в сторону, после чего самолет выкатился передней стойкой шасси за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились 183 пассажира и шесть членов экипажа, людей эвакуировали. На место происшествия выехал пермский транспортный прокурор, рассказали в пресс-службе.
В «Победе» позднее подтвердили, что при выполнении рейса DP6512 Пермь — Москва произошло частичное выкатывание воздушного судна за пределы взлетно-посадочной полосы.
«Угрозы жизни и здоровью клиентов не было. В настоящее время самолет отбуксирован на штатное место стоянки», — сообщили в пресс-службе.
Компания приняла решение предоставить резервный борт, который уже совершил посадку в аэропорту Перми. Вылет в Москву должен состояться в 16.00 по местному времени.
В транспортной прокуратуре также сообщили о задержке в связи с инцидентом вылетов из Перми шести авиарейсов, в том числе в Сочи, Минеральные Воды, Санкт-Петербург и Москву.