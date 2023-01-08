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«Победа» сообщила о предоставлении резервного борта после инцидента в аэропорту Перми

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В Перми во время взлета самолет Boeing 737 авиакомпании «Победа» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, резервный борт совершил посадку в аэропорту Перми, сообщила пресс-служба перевозчика.

Как ранее сообщила Уральская транспортная прокуратура, борт утром в воскресенье должен был вылететь в Москву. При выводе двигателей на режим взлета воздушное судно повело в сторону, после чего самолет выкатился передней стойкой шасси за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились 183 пассажира и шесть членов экипажа, людей эвакуировали. На место происшествия выехал пермский транспортный прокурор, рассказали в пресс-службе.

В «Победе» позднее подтвердили, что при выполнении рейса DP6512 Пермь — Москва произошло частичное выкатывание воздушного судна за пределы взлетно-посадочной полосы. 

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«Угрозы жизни и здоровью клиентов не было. В настоящее время самолет отбуксирован на штатное место стоянки», — сообщили в пресс-службе.

Компания приняла решение предоставить резервный борт, который уже совершил посадку в аэропорту Перми. Вылет в Москву должен состояться в 16.00 по местному времени.

В транспортной прокуратуре также сообщили о задержке в связи с инцидентом вылетов из Перми шести авиарейсов, в том числе в Сочи, Минеральные Воды, Санкт-Петербург и Москву.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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