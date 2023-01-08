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СК проведет проверку в связи с выкатом самолета «Победы» в аэропорту Перми

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Следственный комитет (СК) России проведет проверку в связи с выкатом со взлетно-посадочной полосы самолета Boeing 737 авиакомпании «Победа» в аэропорту Перми, сообщили в пресс-службе центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

«Следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации организовали процессуальную проверку, выясняют причины и обстоятельства происшествия», – говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве уточнили, что рассматриваются такие версии произошедшего, как ошибка пилота, неблагоприятные погодные условия, нарушения в регламенте работ наземных служб и техническая неисправность самолета.

В ведомстве сообщили, что по предварительным данным, борт совершил «выкат влево на два метра за пределы взлетно-посадочной полосы и наезд на снежный вал».

Ранее Уральская транспортная прокуратура сообщала, что борт утром в воскресенье должен был вылететь в Москву. При выводе двигателей на режим взлета воздушное судно повело в сторону, после чего самолет выкатился передней стойкой шасси за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились 183 пассажира и шесть членов экипажа, людей эвакуировали. На место происшествия выехал пермский транспортный прокурор, рассказали в пресс-службе.

В пресс-службе «Победы» сообщили, что никто из находившихся на борту не пострадал. Также перевозчик направил в Пермь резервный борт.

В транспортной прокуратуре сообщили о задержке в связи с инцидентом вылетов из Перми шести авиарейсов, в том числе в Сочи, Минеральные Воды, Санкт-Петербург и Москву.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных