СК проведет проверку в связи с выкатом самолета «Победы» в аэропорту Перми
Следственный комитет (СК) России проведет проверку в связи с выкатом со взлетно-посадочной полосы самолета Boeing 737 авиакомпании «Победа» в аэропорту Перми, сообщили в пресс-службе центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР.
«Следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации организовали процессуальную проверку, выясняют причины и обстоятельства происшествия», – говорится в сообщении пресс-службы.
В ведомстве уточнили, что рассматриваются такие версии произошедшего, как ошибка пилота, неблагоприятные погодные условия, нарушения в регламенте работ наземных служб и техническая неисправность самолета.
В ведомстве сообщили, что по предварительным данным, борт совершил «выкат влево на два метра за пределы взлетно-посадочной полосы и наезд на снежный вал».
Ранее Уральская транспортная прокуратура сообщала, что борт утром в воскресенье должен был вылететь в Москву. При выводе двигателей на режим взлета воздушное судно повело в сторону, после чего самолет выкатился передней стойкой шасси за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились 183 пассажира и шесть членов экипажа, людей эвакуировали. На место происшествия выехал пермский транспортный прокурор, рассказали в пресс-службе.
В пресс-службе «Победы» сообщили, что никто из находившихся на борту не пострадал. Также перевозчик направил в Пермь резервный борт.
В транспортной прокуратуре сообщили о задержке в связи с инцидентом вылетов из Перми шести авиарейсов, в том числе в Сочи, Минеральные Воды, Санкт-Петербург и Москву.