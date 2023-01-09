Кабмин утвердил стипендию до 20 000 рублей за успехи в инженерном деле
Правительство учредило для студентов стипендии имени С. П. Королева за значительные достижения в области инженерного дела. Постановление подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, сообщает пресс-служба кабмина.
«По поручению Президента с 1 сентября 2023 года за значительные достижения в области инженерного дела студентам и аспирантам будут ежегодно присуждать стипендии имени С.П.Королева», — говорится в сообщении.
Ежемесячные выплаты предназначены для студентов вузов, а также аспирантов. В пресс-службе уточнили, что студенты смогут получить 10 стипендий в размере 15 000 руб. за успехи в области инженерного дела, еще 10 стипендий по 20 000 руб. предусмотрены для аспирантов.
Отмечается, что кандидатов на получение стипендий будут выдвигать ученые советы вузов. Решение о назначении стипендий принимает Минобрнауки по результатам конкурса.
В начале января депутат Госдумы Александр Мажуга предложил выплачивать студентам 13-ю стипендию по аналогии с 13-й зарплатой. Он отметил, что многие вузы уже так делают.
В 2022 г. размер государственной академической стипендии для учащихся вузов составляет 1755 руб., социальной стипендии — 2634. Также студенты могут получить стипендии президента РФ, правительства РФ, а также именные стипендии и гранты.