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Кабмин утвердил стипендию до 20 000 рублей за успехи в инженерном деле

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Правительство учредило для студентов стипендии имени С. П. Королева за значительные достижения в области инженерного дела. Постановление подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, сообщает пресс-служба кабмина.

«По поручению Президента с 1 сентября 2023 года за значительные достижения в области инженерного дела студентам и аспирантам будут ежегодно присуждать стипендии имени С.П.Королева», — говорится в сообщении.

Ежемесячные выплаты предназначены для студентов вузов, а также аспирантов. В пресс-службе уточнили, что студенты смогут получить 10 стипендий в размере 15 000 руб. за успехи в области инженерного дела, еще 10 стипендий по 20 000 руб. предусмотрены для аспирантов.

Отмечается, что кандидатов на получение стипендий будут выдвигать ученые советы вузов. Решение о назначении стипендий принимает Минобрнауки по результатам конкурса.

В начале января депутат Госдумы Александр Мажуга предложил выплачивать студентам 13-ю стипендию по аналогии с 13-й зарплатой. Он отметил, что многие вузы уже так делают.

В 2022 г. размер государственной академической стипендии для учащихся вузов составляет 1755 руб., социальной стипендии — 2634. Также студенты могут получить стипендии президента РФ, правительства РФ, а также именные стипендии и гранты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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