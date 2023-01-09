Кабмин утвердил стипендию до 20 000 рублей за успехи в инженерном деле

Ежемесячные выплаты предназначены для студентов вузов, а также аспирантов. В пресс-службе уточнили, что студенты смогут получить 10 стипендий в размере 15 000 руб. за успехи в области инженерного дела, еще 10 стипендий по 20 000 руб. предусмотрены для аспирантов.