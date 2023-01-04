В Госдуме предложили выплачивать студентам 13-ю стипендию
В России было бы целесообразно начать выплачивать студентам 13-ю стипендию по аналогии с 13-й зарплатой, многие университеты так уже делают, заявил депутат Госдумы Александр Мажуга в комментарии «РИА Новости».
«Вузы обладают в этом вопросе автономией. У нас есть стипендиальный фонд, который чаще всего к концу года экономится, и многие университеты так и делают – они к концу году делают 13-ю стипендию. Мне кажется, это правильно, хорошая инициатива, но вузы сейчас это могут делать в рамках своих компетенций», – сказал он.
В 2022 г. размер государственной академической стипендии для учащихся вузов составляет 1755 рублей, социальной стипендии — 2634.
11 ноября образовательная платформа Skillbox совместно с VK опубликовали результаты исследования, согласно которому 48% российских студентов испытывают финансовые трудности. Треть респондентов (29%) редко сталкиваются с финансовыми проблемами и 23% не испытывают потребности в деньгах. При этом каждый третий студент (32%) старается не выходить за рамки бюджета в 10 000 руб., 17% респондентов каждый месяц тратят не больше 40 000 руб. и только 11% превышают эту сумму.
В конце декабря Минобрнауки предложило увеличить размер нескольких именных стипендий для студентов до 15 000 руб. и до 20 000 руб. для аспирантов. Речь идет о повышении стипендий имени Анатолия Собчака, Дмитрия Лихачева, Егора Гайдара, Юрия Маслюкова, Александра Солженицына, Андрея Вознесенского и Владимира Туманова.