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Минобрнауки предложило увеличить именные стипендии для студентов и аспирантов

Ведомости

Министерство науки и высшего образования России предложило с 1 сентября 2023 г. увеличить размер нескольких именных стипендий для студентов до 15 000 руб. и до 20 000 руб. для аспирантов. Проекты постановлений правительства опубликованы на портале проектов нормативных правовых актов.

Речь идет о повышении стипендий имени Анатолия Собчака, Дмитрия Лихачева, Егора Гайдара, Юрия Маслюкова, Александра Солженицына, Андрея Вознесенского и Владимира Туманова.

Как уточняет «РИА Новости», сейчас стипендии имени Лихачева и имени Собчака составляют 5 000 руб., имени Вознесенского, Гайдара, Маслюкова, Солженицына – 1500 руб. в месяц, имени Туманова – 2000 руб. в месяц для студентов и 10 000 руб. в месяц для аспирантов.

В пояснительной записке к одному из проектов указано, что он разработан во исполнение протокола заседания президиума совета при президенте России по науке и образованию от 19 апреля 2022 г.

«Реализация положений, предусмотренных проектом постановления, не повлечет социально-экономических и иных последствий, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности», – говорится в документе.

11 ноября образовательная платформа Skillbox совместно с VK опубликовали результаты исследования, согласно которому 48% российских студентов испытывают финансовые трудности. Треть респондентов (29%) редко сталкиваются с финансовыми проблемами и 23% не испытывают потребности в деньгах. При этом каждый третий студент (32%) старается не выходить за рамки бюджета в 10 000 руб., 17% респондентов каждый месяц тратят не больше 40 000 руб. и только 11% превышают эту сумму.

1 декабря стало известно, что первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак и ряд депутатов Госдумы (все от «Единой России») подготовили поправки, которые освобождают от налогообложения материальную поддержку, оказываемую учащимся. Льгота должна будет действовать независимо от суммы выплат.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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