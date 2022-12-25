Минобрнауки предложило увеличить именные стипендии для студентов и аспирантов
Министерство науки и высшего образования России предложило с 1 сентября 2023 г. увеличить размер нескольких именных стипендий для студентов до 15 000 руб. и до 20 000 руб. для аспирантов. Проекты постановлений правительства опубликованы на портале проектов нормативных правовых актов.
Речь идет о повышении стипендий имени Анатолия Собчака, Дмитрия Лихачева, Егора Гайдара, Юрия Маслюкова, Александра Солженицына, Андрея Вознесенского и Владимира Туманова.
Как уточняет «РИА Новости», сейчас стипендии имени Лихачева и имени Собчака составляют 5 000 руб., имени Вознесенского, Гайдара, Маслюкова, Солженицына – 1500 руб. в месяц, имени Туманова – 2000 руб. в месяц для студентов и 10 000 руб. в месяц для аспирантов.
В пояснительной записке к одному из проектов указано, что он разработан во исполнение протокола заседания президиума совета при президенте России по науке и образованию от 19 апреля 2022 г.
«Реализация положений, предусмотренных проектом постановления, не повлечет социально-экономических и иных последствий, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности», – говорится в документе.
11 ноября образовательная платформа Skillbox совместно с VK опубликовали результаты исследования, согласно которому 48% российских студентов испытывают финансовые трудности. Треть респондентов (29%) редко сталкиваются с финансовыми проблемами и 23% не испытывают потребности в деньгах. При этом каждый третий студент (32%) старается не выходить за рамки бюджета в 10 000 руб., 17% респондентов каждый месяц тратят не больше 40 000 руб. и только 11% превышают эту сумму.
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