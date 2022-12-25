Минобрнауки предложило увеличить именные стипендии для студентов и аспирантов

11 ноября образовательная платформа Skillbox совместно с VK опубликовали результаты исследования, согласно которому 48% российских студентов испытывают финансовые трудности. Треть респондентов (29%) редко сталкиваются с финансовыми проблемами и 23% не испытывают потребности в деньгах. При этом каждый третий студент (32%) старается не выходить за рамки бюджета в 10 000 руб., 17% респондентов каждый месяц тратят не больше 40 000 руб. и только 11% превышают эту сумму.