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Кабмин расширил программу бесплатной медицинской помощи до 2025 года

Ведомости

Правительство продлило и расширило программу государственных гарантий бесплатной медицинской помощи до 2025 г., заявил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

«Увеличиваем число доступных людям видов услуг. Расширяем возможности медицинской реабилитации. Теперь она будет проводиться на дому с предоставлением пациентам необходимых для этого медицинских изделий», — цитирует премьера пресс-служба кабмина.

Мишустин также пояснил, что в программу включены новые направления, среди которых – профилактика и лечение больных гепатитом С, а также раннее выявление сахарного диабета и его лечение.

31 декабря правительство утвердило программу госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи россиянам на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 гг. Постановление об этом подписал Мишустин.

Документом устанавливаются виды медицинской помощи и условия ее предоставления, перечень заболеваний, при которых медпомощь оказывается бесплатно, а также базовая программа обязательного медицинского страхования (ОМС). Отмечается, что программа включает высокотехнологичную и специализированную медпомощь.

Для борьбы с сахарным диабетом в программе утверждены мероприятия по раннему выявлению заболевания. Кроме того, предусматриваются современные методы его лечения и обеспечение пациентов необходимыми препаратами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных