Кабмин расширил программу бесплатной медицинской помощи до 2025 года
Правительство продлило и расширило программу государственных гарантий бесплатной медицинской помощи до 2025 г., заявил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.
«Увеличиваем число доступных людям видов услуг. Расширяем возможности медицинской реабилитации. Теперь она будет проводиться на дому с предоставлением пациентам необходимых для этого медицинских изделий», — цитирует премьера пресс-служба кабмина.
Мишустин также пояснил, что в программу включены новые направления, среди которых – профилактика и лечение больных гепатитом С, а также раннее выявление сахарного диабета и его лечение.
31 декабря правительство утвердило программу госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи россиянам на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 гг. Постановление об этом подписал Мишустин.
Документом устанавливаются виды медицинской помощи и условия ее предоставления, перечень заболеваний, при которых медпомощь оказывается бесплатно, а также базовая программа обязательного медицинского страхования (ОМС). Отмечается, что программа включает высокотехнологичную и специализированную медпомощь.
Для борьбы с сахарным диабетом в программе утверждены мероприятия по раннему выявлению заболевания. Кроме того, предусматриваются современные методы его лечения и обеспечение пациентов необходимыми препаратами.