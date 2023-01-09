АТОР: самым дорогим туром по России в 2022 году стал круиз по Енисею
Речной круиз по Енисею стал самым дорогим туром по России в 2022 г., сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Его стоимость составила 3,5 млн руб.
«За 12-дневный круиз по реке Енисей (Дудинка – Красноярск) с 19 по 30 августа 2022 г. на теплоходе «Максим Горький» компания из 7 человек, выкупив 4 каюты, заплатила 3 567 168 руб.», — сказано на сайте.
На втором месте среди самых дорогих туров оказался Алтай, куда семья из четырех человек отправилась за 3,4 млн руб. на 5 дней. В эту стоимость помимо проживания входили экскурсии на гейзерное озеро верхом на лошадях, по Телецкому озеру к водопадам, вертолетная экскурсия в Белокуриху и над рекой Катунь из отеля и обратно и др., а также трансфер из аэропорта на вертолете.
Тройку лидеров замкнул августовский тур в Сочи, который обошелся семье из семи человек в 2,4 млн руб. без учета авиабилетов. Вместе с тем туры в Сочи оказались самыми популярными в этом рейтинге, четыре из десяти туров были по этому направлению.
Как отметили аналитики АТОР, по сравнению с доковидным 2019 г., когда стоимость туров в рейтинге самых дорогих варьировалась от 0,6 до 2,1 млн руб., прошедший год оказался намного «премиальнее». Однако по сравнению с 2020 и 2021 гг., когда стоимость туров могла достигать 7 и 10 млн руб. из-за ковидных ограничений, 2022 г. оказался «скромнее по верхней планке».