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АТОР: самым дорогим туром по России в 2022 году стал круиз по Енисею

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Речной круиз по Енисею стал самым дорогим туром по России в 2022 г., сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Его стоимость составила 3,5 млн руб.

«За 12-дневный круиз по реке Енисей (Дудинка – Красноярск) с 19 по 30 августа 2022 г. на теплоходе «Максим Горький» компания из 7 человек, выкупив 4 каюты, заплатила 3 567 168 руб.», — сказано на сайте.

На втором месте среди самых дорогих туров оказался Алтай, куда семья из четырех человек отправилась за 3,4 млн руб. на 5 дней. В эту стоимость помимо проживания входили экскурсии на гейзерное озеро верхом на лошадях, по Телецкому озеру к водопадам, вертолетная экскурсия в Белокуриху и над рекой Катунь из отеля и обратно и др., а также трансфер из аэропорта на вертолете.

Тройку лидеров замкнул августовский тур в Сочи, который обошелся семье из семи человек в 2,4 млн руб. без учета авиабилетов. Вместе с тем туры в Сочи оказались самыми популярными в этом рейтинге, четыре из десяти туров были по этому направлению. 

Как отметили аналитики АТОР, по сравнению с доковидным 2019 г., когда стоимость туров в рейтинге самых дорогих варьировалась от 0,6 до 2,1 млн руб., прошедший год оказался намного «премиальнее». Однако по сравнению с 2020 и 2021 гг., когда стоимость туров могла достигать 7 и 10 млн руб. из-за ковидных ограничений, 2022 г. оказался «скромнее по верхней планке».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных