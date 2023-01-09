АТОР: самым дорогим туром по России в 2022 году стал круиз по Енисею

На втором месте среди самых дорогих туров оказался Алтай, куда семья из четырех человек отправилась за 3,4 млн руб. на 5 дней. В эту стоимость помимо проживания входили экскурсии на гейзерное озеро верхом на лошадях, по Телецкому озеру к водопадам, вертолетная экскурсия в Белокуриху и над рекой Катунь из отеля и обратно и др., а также трансфер из аэропорта на вертолете.