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Турпоток в Крым на новогодние праздники сократился почти в 1,5 раза

Ведомости

В период новогодних праздников в Крыму отдохнули 177 000 человек, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. Годом ранее в этот же период регион посетили 265 000 туристов.

«За прошедший год в Крыму отдохнуло 6 миллионов 534 тысячи туристов, в период новогодних праздников – 177 000. Средняя загрузка средств размещения составила 60%, ряда объектов – более 80%. Загрузка крупных курортных комплексов в новогоднюю ночь превысила 90%», — написал Аксенов.

Глава Республики Крым заявил, что в 2022 г. свыше 80% туристов прибыли по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, а 19% — по железной дороге. Аксенов отметил, что количество туристов, которые прибыли в регион по железной дороге, выросло в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом.

Годом ранее Аксенов сообщал в своем Telegram-канале, что в период новогодних праздников с 27 декабря по 9 января в Крыму отдохнули около 265 000 человек. По его словам, 66% туристов прибыло через Крымский мост автотранспортом, 27% — авиатранспортом, а 7% — по железной дороге.

По итогам 2021 г. туристический поток в Крым достиг 9,5 млн туристов, что стало рекордным показателем, сообщал Аксенов.

29 декабря Аксенов заявил, что в некоторых районах Крыма действие высокого («желтого») уровня террористической опасности продлено до 21 января 2023 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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