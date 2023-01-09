Турпоток в Крым на новогодние праздники сократился почти в 1,5 раза
«За прошедший год в Крыму отдохнуло 6 миллионов 534 тысячи туристов, в период новогодних праздников – 177 000. Средняя загрузка средств размещения составила 60%, ряда объектов – более 80%. Загрузка крупных курортных комплексов в новогоднюю ночь превысила 90%», — написал Аксенов.
Глава Республики Крым заявил, что в 2022 г. свыше 80% туристов прибыли по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, а 19% — по железной дороге. Аксенов отметил, что количество туристов, которые прибыли в регион по железной дороге, выросло в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом.
Годом ранее Аксенов сообщал в своем Telegram-канале, что в период новогодних праздников с 27 декабря по 9 января в Крыму отдохнули около 265 000 человек. По его словам, 66% туристов прибыло через Крымский мост автотранспортом, 27% — авиатранспортом, а 7% — по железной дороге.
По итогам 2021 г. туристический поток в Крым достиг 9,5 млн туристов, что стало рекордным показателем, сообщал Аксенов.
29 декабря Аксенов заявил, что в некоторых районах Крыма действие высокого («желтого») уровня террористической опасности продлено до 21 января 2023 г.