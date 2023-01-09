Турпоток в Крым на новогодние праздники сократился почти в 1,5 раза

Глава Республики Крым заявил, что в 2022 г. свыше 80% туристов прибыли по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, а 19% — по железной дороге. Аксенов отметил, что количество туристов, которые прибыли в регион по железной дороге, выросло в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом.