Правительство утвердило допвыплаты медикам в размере от 4500 до 18 500 рублей

Ежемесячную выплату в 11 500 руб. также будут получать медработники с высшим немедицинским образованием, осуществляющие гистологические или цитологические исследования. Выплаты медсестрам в центральных районных, районных и участковых больницах составят 8000 руб., фельдшерам и медсестрам станций и отделений скорой помощи – 7000 руб., а медработникам со средним образованием, работающим в поликлиниках, – 6500 руб.