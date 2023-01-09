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Правительство утвердило допвыплаты медикам в размере от 4500 до 18 500 рублей

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Российские медики дефицитных специальностей начнут получать с 1 января этого года дополнительные ежемесячные социальные выплаты, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин 31 декабря, передает пресс-служба правительства.

Как ожидается, выплаты коснутся 1,1 млн человек, на эти цели выделят 152,4 млрд руб.

«Самую большую специальную социальную выплату – 18 500 руб. – получат врачи центральных районных, районных и участковых больниц. Врачи поликлиник и других амбулаторных учреждений первичного звена здравоохранения будут получать выплаты в размере 14 500 руб., а врачи станций или отделений скорой медицинской помощи – в размере 11 500 руб.», – говорится в сообщении.

Ежемесячную выплату в 11 500 руб. также будут получать медработники с высшим немедицинским образованием, осуществляющие гистологические или цитологические исследования. Выплаты медсестрам в центральных районных, районных и участковых больницах составят 8000 руб., фельдшерам и медсестрам станций и отделений скорой помощи – 7000 руб., а медработникам со средним образованием, работающим в поликлиниках, – 6500 руб.

Младший медперсонал центральных районных, районных и участковых больниц, поликлиник, станций скорой помощи будут получать дополнительно 4500 руб.

«Сейчас нужно принять все необходимые меры, чтобы дополнительные начисления осуществлялись без промедления. Денежные средства должны дойти до каждого доктора, фельдшера или медсестры, кому они положены», – приводит пресс-служба правительства слова Мишустина.

Данные выплаты в декабре 2022 г. анонсировал президент РФ Владимир Путин. 

Ранее по теме: Путин анонсировал допвыплаты медикам в первичном звене здравоохранения
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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