СК возбудил уголовное дело после крушения Ан-2 в НАО

«По факту крушения воздушного судна возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», — сказано в сообщении (цит. по «РИА Новости»). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до 7 лет.