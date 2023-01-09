СК возбудил уголовное дело после крушения Ан-2 в НАО
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности после гибели двух человек при крушении самолета Ан-2 в Ненецком автономном округе, сообщили в ведомстве.
«По факту крушения воздушного судна возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», — сказано в сообщении (цит. по «РИА Новости»). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до 7 лет.
Ан-2, следовавший по маршруту Нарьян-Мар – Каратайка – Варандей – Нарьян-Мар, совершил жесткую посадку примерно в 10 км от поселка Каратайка.
В МЧС сообщили, что на борту находились 10 человек и 2 члена экипажа. По информации очевидцев, два человека погибли. Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что одним из погибших оказался пилот. Помимо этого четыре человека получили травмы.