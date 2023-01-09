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СК возбудил уголовное дело после крушения Ан-2 в НАО

Ведомости

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности после гибели двух человек при крушении самолета Ан-2 в Ненецком автономном округе, сообщили в ведомстве. 

«По факту крушения воздушного судна возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», — сказано в сообщении (цит. по «РИА Новости»). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до 7 лет.

Ан-2, следовавший по маршруту Нарьян-Мар – Каратайка – Варандей – Нарьян-Мар, совершил жесткую посадку примерно в 10 км от поселка Каратайка. 

В МЧС сообщили, что на борту находились 10 человек и 2 члена экипажа. По информации очевидцев, два человека погибли. Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что одним из погибших оказался пилот. Помимо этого четыре человека получили травмы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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