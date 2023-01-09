В Госдуму внесли законопроект о запрете розничной продажи энергетиков детям

Закон запрещает продажу энергетиков в зданиях, которые относятся к детским и молодежным организациям, образовательным и медицинским учреждениям, объектам культуры и спорта. Также не допускается распитие безалкогольных энергетических напитков лицами в возрасте до восемнадцати лет в общественных местах.