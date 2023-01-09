В Госдуму внесли законопроект о запрете розничной продажи энергетиков детям
Депутаты Госдумы Нина Останина, Алексей Корниенко, Николай Бурляев и Борис Чернышов внесли законопроект о запрете продажи энергетиков лицам, не достигшим 18 лет, следует из электронной базы нижней палаты парламента.
Закон запрещает продажу энергетиков в зданиях, которые относятся к детским и молодежным организациям, образовательным и медицинским учреждениям, объектам культуры и спорта. Также не допускается распитие безалкогольных энергетических напитков лицами в возрасте до восемнадцати лет в общественных местах.
В пояснительной записке депутаты отмечают, что регулярное потребление данных напитков формирует у молодых людей зависимость от них, а также способно вызвать обострение нервных и психических заболеваний.
9 декабря с предложением запретить продажу энергетиков подросткам выступил председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. После этого вице-премьер Татьяна Голикова предложила Минздраву рассмотреть предложение РПЦ.
В настоящее время запрет на продажу безалкогольных энергетических напитков лицам до 18 лет действует на региональном уровне более чем в 20 субъектах России.