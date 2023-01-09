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В Госдуму внесли законопроект о запрете розничной продажи энергетиков детям

Ведомости

Депутаты Госдумы Нина Останина, Алексей Корниенко, Николай Бурляев и Борис Чернышов внесли законопроект о запрете продажи энергетиков лицам, не достигшим 18 лет, следует из электронной базы нижней палаты парламента.

Закон запрещает продажу энергетиков в зданиях, которые относятся к детским и молодежным организациям, образовательным и медицинским учреждениям, объектам культуры и спорта. Также не допускается распитие безалкогольных энергетических напитков лицами в возрасте до восемнадцати лет в общественных местах. 

В пояснительной записке депутаты отмечают, что регулярное потребление данных напитков формирует у молодых людей зависимость от них, а также способно вызвать обострение нервных и психических заболеваний.

9 декабря с предложением запретить продажу энергетиков подросткам выступил председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. После этого вице-премьер Татьяна Голикова предложила Минздраву рассмотреть предложение РПЦ.

В настоящее время запрет на продажу безалкогольных энергетических напитков лицам до 18 лет действует на региональном уровне более чем в 20 субъектах России.

Ранее по теме: Голикова поручила проработать запрет продажи энергетических напитков детям

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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