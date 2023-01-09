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Умер разработчик ракет «Калибр» Камнев

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Умер научный руководитель концерна ВКО «Алмаз — Антей» Павел Камнев, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании. Создатель ракетных комплексов «Калибр» скончался на 86-м году жизни.

«9 января 2023 г. на 86-м году жизни скончался научный руководитель АО "Концерн ВКО "Алмаз — Антей", Герой Труда Российской Федерации Павел Иванович Камнев», — говорится в сообщении.

Камнев был назначен на должность научного руководителя концерна ВКО «Алмаз — Антей» в 2017 г., затем возглавил совет директоров АО «ОКБ Новатор». Он принимал активное участие в разработке многих ракетных комплексов, осуществлял научно-техническое руководство важнейшими работами по созданию и модернизации десятков образцов ракетного вооружения различных классов.

25 декабря стало известно, что на 70-м году жизни умер бывший главнокомандующий Сухопутными войсками ВС России генерал армии Алексей Маслов. На тот момент он занимал должность спецпредставителя по военно-техническому сотрудничеству «Уралвагонзавода».

Ранее по теме: Умер бывший главнокомандующий Сухопутными войсками ВС России Алексей Маслов

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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