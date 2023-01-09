Умер разработчик ракет «Калибр» Камнев

Камнев был назначен на должность научного руководителя концерна ВКО «Алмаз — Антей» в 2017 г., затем возглавил совет директоров АО «ОКБ Новатор». Он принимал активное участие в разработке многих ракетных комплексов, осуществлял научно-техническое руководство важнейшими работами по созданию и модернизации десятков образцов ракетного вооружения различных классов.