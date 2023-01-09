Умер разработчик ракет «Калибр» Камнев
Умер научный руководитель концерна ВКО «Алмаз — Антей» Павел Камнев, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании. Создатель ракетных комплексов «Калибр» скончался на 86-м году жизни.
«9 января 2023 г. на 86-м году жизни скончался научный руководитель АО "Концерн ВКО "Алмаз — Антей", Герой Труда Российской Федерации Павел Иванович Камнев», — говорится в сообщении.
Камнев был назначен на должность научного руководителя концерна ВКО «Алмаз — Антей» в 2017 г., затем возглавил совет директоров АО «ОКБ Новатор». Он принимал активное участие в разработке многих ракетных комплексов, осуществлял научно-техническое руководство важнейшими работами по созданию и модернизации десятков образцов ракетного вооружения различных классов.
25 декабря стало известно, что на 70-м году жизни умер бывший главнокомандующий Сухопутными войсками ВС России генерал армии Алексей Маслов. На тот момент он занимал должность спецпредставителя по военно-техническому сотрудничеству «Уралвагонзавода».