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В Росавиации опровергли отмену ограничений на полеты в 11 аэропортов

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Режим ограничения полетов на юге и в центральной части России не отменялся и продолжает свое действие, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росавиации.

Ранее в Telegram-каналах появилась якобы копия письма замглавы Росавиации Владимира Потешкина, из которого следовало, что аэропорты возобновят работу с 15 января.

«Росавиация сообщает о том, что данная информация не соответствует действительности. Распространяемый в соцсетях документ является фейком. Режим ограничения полетов в указанных аэропортах не отменялся и продолжает свое действие», — сообщили в пресс-службе.

Режим временного ограничения полетов был введен 24 февраля — в день начала спецоперации на Украине. С началом СВО из полетной программы российских авиакомпаний выпало 11 направлений на юге России. Это Анапа, Брянск, Белгород, Геленджик, Воронеж, Курск, Краснодар, Ростов-на-Дону, Липецк, Симферополь и Элиста. Полеты в эти аэропорты были ограничены Росавиацией из соображений безопасности.

31 октября замглавы Минтранса Игорь Чалик сообщил, что с января по октябрь 2022 г. российские авиакомпании перевезли 80 млн пассажиров, что на 15% меньше относительно того же периода прошлого года. По оценкам Минтранса, перевозки по итогам года будут «чуть меньше» запланированных ранее 100 млн человек из-за длительного закрытия 11 южных аэропортов, отметил Чалик.

Ранее по теме: Российские авиакомпании за 11 месяцев перевезли 88 млн человек

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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