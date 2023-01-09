В Росавиации опровергли отмену ограничений на полеты в 11 аэропортов

31 октября замглавы Минтранса Игорь Чалик сообщил, что с января по октябрь 2022 г. российские авиакомпании перевезли 80 млн пассажиров, что на 15% меньше относительно того же периода прошлого года. По оценкам Минтранса, перевозки по итогам года будут «чуть меньше» запланированных ранее 100 млн человек из-за длительного закрытия 11 южных аэропортов, отметил Чалик.