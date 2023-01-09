В Росавиации опровергли отмену ограничений на полеты в 11 аэропортов
Режим ограничения полетов на юге и в центральной части России не отменялся и продолжает свое действие, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росавиации.
Ранее в Telegram-каналах появилась якобы копия письма замглавы Росавиации Владимира Потешкина, из которого следовало, что аэропорты возобновят работу с 15 января.
«Росавиация сообщает о том, что данная информация не соответствует действительности. Распространяемый в соцсетях документ является фейком. Режим ограничения полетов в указанных аэропортах не отменялся и продолжает свое действие», — сообщили в пресс-службе.
Режим временного ограничения полетов был введен 24 февраля — в день начала спецоперации на Украине. С началом СВО из полетной программы российских авиакомпаний выпало 11 направлений на юге России. Это Анапа, Брянск, Белгород, Геленджик, Воронеж, Курск, Краснодар, Ростов-на-Дону, Липецк, Симферополь и Элиста. Полеты в эти аэропорты были ограничены Росавиацией из соображений безопасности.
31 октября замглавы Минтранса Игорь Чалик сообщил, что с января по октябрь 2022 г. российские авиакомпании перевезли 80 млн пассажиров, что на 15% меньше относительно того же периода прошлого года. По оценкам Минтранса, перевозки по итогам года будут «чуть меньше» запланированных ранее 100 млн человек из-за длительного закрытия 11 южных аэропортов, отметил Чалик.