Олимпийский чемпион по фигурному катанию Костомаров попал в реанимацию

Костомаров выступал в танцах на льду с Татьяной Навкой. В паре с ней он стал олимпийским чемпионом 2006 г., двукратным чемпионом мира, трехкратным чемпионом Европы, трехкратным победителем финалов Гран-при и трёхкратным чемпионом России. После завершения спортивной карьеры стал постоянным участником проектов Первого канала, продюсируемых Авербухом.