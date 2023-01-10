Олимпийский чемпион по фигурному катанию Костомаров попал в реанимацию
Олимпийский чемпион в спортивных танцах на льду Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией, сообщил серебряный призер Олимпиады-2002 Илья Авербух.
«Роман в реанимации, сегодня увезли ночью. Предварительный диагноз — пневмония», — сказал Авербух (цитата по ТАСС).
Костомаров выступал в танцах на льду с Татьяной Навкой. В паре с ней он стал олимпийским чемпионом 2006 г., двукратным чемпионом мира, трехкратным чемпионом Европы, трехкратным победителем финалов Гран-при и трёхкратным чемпионом России. После завершения спортивной карьеры стал постоянным участником проектов Первого канала, продюсируемых Авербухом.