Песков: Путин желает Михалкову скорейшего выздоровления
Президенту России Владимиру Путину регулярно докладывают о здоровье госпитализированного режиссера Никиты Михалкова, он желает ему скорейшего выздоровления, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Естественно, президент регулярно получает информацию о состоянии его здоровья, сопереживает, желает ему скорейшего выздоровления, как и мы все», – сказал он журналистам.
Михалков родился в 1945 г., за свою карьеру получил премию «Оскар» и Гран-при Каннского кинофестиваля за фильм «Утомленные солнцем» в 1995 г., номинацию на «Оскара» и «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля за картину «Урга — территория любви», а также еще одну номинацию на «Оскар» за фильм «12».