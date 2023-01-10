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Песков: Путин желает Михалкову скорейшего выздоровления

Ведомости

Президенту России Владимиру Путину регулярно докладывают о здоровье госпитализированного режиссера Никиты Михалкова, он желает ему скорейшего выздоровления, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Естественно, президент регулярно получает информацию о состоянии его здоровья, сопереживает, желает ему скорейшего выздоровления, как и мы все», – сказал он журналистам.

О том, что Михалков был госпитализирован с гриппом в одну из московских больниц, стало известно 5 января. 9 января «РИА Новости» сообщили, что режиссер по-прежнему остается в отделении реанимации.

Михалков родился в 1945 г., за свою карьеру получил премию «Оскар» и Гран-при Каннского кинофестиваля за фильм «Утомленные солнцем» в 1995 г., номинацию на «Оскара» и «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля за картину «Урга — территория любви», а также еще одну номинацию на «Оскар» за фильм «12».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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