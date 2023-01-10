Песков: Путин желает Михалкову скорейшего выздоровления

Михалков родился в 1945 г., за свою карьеру получил премию «Оскар» и Гран-при Каннского кинофестиваля за фильм «Утомленные солнцем» в 1995 г., номинацию на «Оскара» и «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля за картину «Урга — территория любви», а также еще одну номинацию на «Оскар» за фильм «12».