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Пожар на складе на северо-востоке Москвы устранен

Ведомости

Пожар в складском помещении на северо-востоке Москвы ликвидирован, сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС России.

«В 16:04 открытое горение ликвидировано. Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений удалось не допустить распространения пожара на смежные здания», — говорится в сообщении.

Возгорание на складе на улице Добролюбова, дом 1 произошло 10 января. Информация о пожаре поступила в 13:40 мск, сообщили в ГУ МЧС по Москве. Изначально площадь возгорания составила 1000 кв. м, а позже она увеличилась до 2000 кв. м.

До прибытия пожарных здание покинули 233 человек. Информации о пострадавших не поступало. Для устранения возгорания были привлечены два пожарных вертолета. В 15:16 мск в МЧС сообщили, что пожар был локализирован.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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