Пожар на складе на северо-востоке Москвы устранен
Пожар в складском помещении на северо-востоке Москвы ликвидирован, сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС России.
«В 16:04 открытое горение ликвидировано. Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений удалось не допустить распространения пожара на смежные здания», — говорится в сообщении.
Возгорание на складе на улице Добролюбова, дом 1 произошло 10 января. Информация о пожаре поступила в 13:40 мск, сообщили в ГУ МЧС по Москве. Изначально площадь возгорания составила 1000 кв. м, а позже она увеличилась до 2000 кв. м.
До прибытия пожарных здание покинули 233 человек. Информации о пострадавших не поступало. Для устранения возгорания были привлечены два пожарных вертолета. В 15:16 мск в МЧС сообщили, что пожар был локализирован.