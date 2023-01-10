Пожар на складе на северо-востоке Москвы устранен

Возгорание на складе на улице Добролюбова, дом 1 произошло 10 января. Информация о пожаре поступила в 13:40 мск, сообщили в ГУ МЧС по Москве. Изначально площадь возгорания составила 1000 кв. м, а позже она увеличилась до 2000 кв. м.