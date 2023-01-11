На Северном вокзале Парижа неизвестный ранил несколько человек ножом
Неизвестный совершил нападение с ножом на Северном вокзале в Париже, ранив несколько человек, сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен в своем Twitter.
«Сегодня утром на Северном вокзале неизвестный ранил нескольких человек. Он был быстро нейтрализован», – написал он.
Министр также поблагодарил правоохранителей за оперативность.
По информации Le Figaro, ранены были пять человек, в том числе полицейский. Сам нападавший также был ранен открывшими огонь полицейскими, его госпитализировали в тяжелом состоянии. Как отмечает BFMTV, ранены были шесть человек. Мотивы нападавшего пока неизвестны. По информации СМИ, вокзал работает в обычном режиме, однако движение поездов нарушено.
Ранее в конце декабря 69-летний мужчина открыл стрельбу на улице д'Ангьен недалеко от Курдского культурного центра в X округе Парижа, убив троих человек.