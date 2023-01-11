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На Северном вокзале Парижа неизвестный ранил несколько человек ножом

Ведомости

Неизвестный совершил нападение с ножом на Северном вокзале в Париже, ранив несколько человек, сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен в своем Twitter.

«Сегодня утром на Северном вокзале неизвестный ранил нескольких человек. Он был быстро нейтрализован», – написал он.

Министр также поблагодарил правоохранителей за оперативность.

По информации Le Figaro, ранены были пять человек, в том числе полицейский. Сам нападавший также был ранен открывшими огонь полицейскими, его госпитализировали в тяжелом состоянии. Как отмечает BFMTV, ранены были шесть человек. Мотивы нападавшего пока неизвестны. По информации СМИ, вокзал работает в обычном режиме, однако движение поездов нарушено.

Ранее в конце декабря 69-летний мужчина открыл стрельбу на улице д'Ангьен недалеко от Курдского культурного центра в X округе Парижа, убив троих человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных