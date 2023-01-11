На Северном вокзале Парижа неизвестный ранил несколько человек ножом

По информации Le Figaro, ранены были пять человек, в том числе полицейский. Сам нападавший также был ранен открывшими огонь полицейскими, его госпитализировали в тяжелом состоянии. Как отмечает BFMTV, ранены были шесть человек. Мотивы нападавшего пока неизвестны. По информации СМИ, вокзал работает в обычном режиме, однако движение поездов нарушено.