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Роспотребнадзор не планирует ограничения из-за обнаружения «Кракена»

Ведомости

Никаких ограничений в связи с обнаружением нового варианта коронавируса «Кракен» в России вводить не планируется. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства. 

Сегодня, 12 января, в Роспотребнадзоре сообщили, что обнаружили в России первый случай заражения субвариантом штамма коронавируса «омикрон» — «кракен». Заболевшего выявили в Пензенской области. По состоянию на 6 января «кракен» еще не был зафиксирован в России. 

Сейчас в России доминирует линия «омикрона» ВА.5, отметили в Роспотребнадзоре. По данным ведомства, вариант «дельта» чаще встречался во второй половине 2021 г., единичные случаи заражения также были зафиксированы осенью 2022 г. Подчеркивается, что других штаммов в последние месяцы выявлено не было.

Согласно данным оперштаба на 12 января, за последние сутки в России зарегистрировали 4675 случая коронавируса. При этом 4541 пациента выздоровели, 48 человек скончались, еще 882 понадобилась госпитализация.

«Кракен» активно распространяется в США с конца октября 2022 г. По словам координатора Белого дома по реагированию на COVID-19, в стране за несколько недель число случаев увеличилось с 4 до 40%, пишет Politicо. Помимо этого, «кракен» уже обнаружен в странах ЕС и в Исландии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных