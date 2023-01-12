Роспотребнадзор не планирует ограничения из-за обнаружения «Кракена»
Никаких ограничений в связи с обнаружением нового варианта коронавируса «Кракен» в России вводить не планируется. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.
Сегодня, 12 января, в Роспотребнадзоре сообщили, что обнаружили в России первый случай заражения субвариантом штамма коронавируса «омикрон» — «кракен». Заболевшего выявили в Пензенской области. По состоянию на 6 января «кракен» еще не был зафиксирован в России.
Сейчас в России доминирует линия «омикрона» ВА.5, отметили в Роспотребнадзоре. По данным ведомства, вариант «дельта» чаще встречался во второй половине 2021 г., единичные случаи заражения также были зафиксированы осенью 2022 г. Подчеркивается, что других штаммов в последние месяцы выявлено не было.
Согласно данным оперштаба на 12 января, за последние сутки в России зарегистрировали 4675 случая коронавируса. При этом 4541 пациента выздоровели, 48 человек скончались, еще 882 понадобилась госпитализация.
«Кракен» активно распространяется в США с конца октября 2022 г. По словам координатора Белого дома по реагированию на COVID-19, в стране за несколько недель число случаев увеличилось с 4 до 40%, пишет Politicо. Помимо этого, «кракен» уже обнаружен в странах ЕС и в Исландии.