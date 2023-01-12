В России выявили первый случай нового варианта коронавируса «Кракен»
В России зафиксирован первый случай заражения субвариантом штамма коронавируса «омикрон» — «кракен». Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
«Первый случай заражения вирусом субварианта Омикрона — XBB.1.5 «Кракен» был зафиксирован в Пензенской области, в рамках мониторинга данных секвенирования геномов SARS-CoV-2, ежедневно загружаемых в национальную базу VGARus», — говорится в сообщении.
Ранее в ведомстве говорили, что по состоянию на 6 января «кракен» в стране не выявлен.
Сейчас в России доминирует линия «омикрона» ВА.5, отметили в Роспотребнадзоре. По данным ведомства, вариант «дельта» чаще встречался во второй половине 2021 г., единичные случаи заражения также были зафиксированы осенью 2022 г. Подчеркивается, что других штаммов в последние месяцы выявлено не было.
Согласно данным оперштаба на 11 января, за последние сутки в России зарегистрировали 4201 случай коронавируса. При этом 5122 пациента выздоровели, 46 человек скончались, еще 900 понадобилась госпитализация.
Всего с начала пандемии в стране было выявлено 21 836 969 случаев COVID-19. Выздоровели 21 258 733 человека, а умерли — 394 214 пациентов.
9 января в Роспотребнадзоре сообщили, что в России фиксируются случаи одновременного заражения гриппом и коронавирусом. Такие случаи обычно протекают более тяжело, с поражением нижних отделов дыхательных путей, то есть с развитием вирусной пневмонии, пояснили в ведомстве.