В России выявили первый случай нового варианта коронавируса «Кракен»

Сейчас в России доминирует линия «омикрона» ВА.5, отметили в Роспотребнадзоре. По данным ведомства, вариант «дельта» чаще встречался во второй половине 2021 г., единичные случаи заражения также были зафиксированы осенью 2022 г. Подчеркивается, что других штаммов в последние месяцы выявлено не было.