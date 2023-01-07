В России не выявлен новый вариант коронавируса «кракен»

Технический руководитель ВОЗ по COVID-19 Мария Ван Керхове заявила 4 января, что агентство обеспокоено тем, насколько быстро «кракен» заменяет другие варианты коронавируса. XBB.1.5 может спровоцировать увеличение числа случаев заражения COVID-19 в Европе и вытеснить омикрон-штамм, сообщает издание со ссылкой на данные Европейского центра по профилактике заболеваний и контролю заболеваний (ECDC). «Кракен» уже обнаружен в Дании, Франции, Австрии, Нидерландах, Германии, Италии, Испании, Швеции, Исландии, Бельгии, Чехии, Португалии и Ирландии.