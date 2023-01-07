В России не выявлен новый вариант коронавируса «кракен»
Роспотребнадзор пока не зафиксировал случаев заболевания новой разновидностью омикрон-штамма коронавируса «кракен». «По состоянию на 6 января 2023 г. в РФ субвариант "омикрона" — XBB.1.5 "кракен" не выявлен», — говорится в сообщении ведомства.
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, новый подвариант коронавируса отличается большей заразностью, напомнили в Роспотребнадзоре, но признаков того, что он приводит к более тяжелому течению заболевания, нет.
Омикрон-штамм остается доминирующим в России, уточнили в ведомстве. В последние недели доля варианта BA.2 (стелс-омикрон) менялась с 1,9 до 23,9%, а варианта BA.5 (южноафриканский) — с 66,7 до 96,5%.
«Кракен» активно распространяется в США с конца октября 2022 г. По словам координатора Белого дома по реагированию на COVID-19 , в стране за несколько недель число секвенированных случаев увеличилось с 4 до 40%, пишет Politicо.
Технический руководитель ВОЗ по COVID-19 Мария Ван Керхове заявила 4 января, что агентство обеспокоено тем, насколько быстро «кракен» заменяет другие варианты коронавируса. XBB.1.5 может спровоцировать увеличение числа случаев заражения COVID-19 в Европе и вытеснить омикрон-штамм, сообщает издание со ссылкой на данные Европейского центра по профилактике заболеваний и контролю заболеваний (ECDC). «Кракен» уже обнаружен в Дании, Франции, Австрии, Нидерландах, Германии, Италии, Испании, Швеции, Исландии, Бельгии, Чехии, Португалии и Ирландии.