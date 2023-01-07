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Общество

В России не выявлен новый вариант коронавируса «кракен»

Ведомости

Роспотребнадзор пока не зафиксировал случаев заболевания новой разновидностью омикрон-штамма коронавируса «кракен». «По состоянию на 6 января 2023 г. в РФ субвариант "омикрона" — XBB.1.5 "кракен" не выявлен», — говорится в сообщении ведомства.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, новый подвариант коронавируса отличается большей заразностью, напомнили в Роспотребнадзоре, но признаков того, что он приводит к более тяжелому течению заболевания, нет.

Омикрон-штамм остается доминирующим в России, уточнили в ведомстве. В последние недели доля варианта BA.2 (стелс-омикрон) менялась с 1,9 до 23,9%, а варианта BA.5 (южноафриканский) — с 66,7 до 96,5%.

«Кракен» активно распространяется в США с конца октября 2022 г. По словам координатора Белого дома по реагированию на COVID-19 , в стране за несколько недель число секвенированных случаев увеличилось с 4 до 40%, пишет Politicо.

Технический руководитель ВОЗ по COVID-19 Мария Ван Керхове заявила 4 января, что агентство обеспокоено тем, насколько быстро «кракен» заменяет другие варианты коронавируса. XBB.1.5 может спровоцировать увеличение числа случаев заражения COVID-19 в Европе и вытеснить омикрон-штамм, сообщает издание со ссылкой на данные Европейского центра по профилактике заболеваний и контролю заболеваний (ECDC). «Кракен» уже обнаружен в Дании, Франции, Австрии, Нидерландах, Германии, Италии, Испании, Швеции, Исландии, Бельгии, Чехии, Португалии и Ирландии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных