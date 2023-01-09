В России зафиксировали случаи одновременного заражения гриппом и COVID-19

Врач-эксперт Тимур Пестерев также отметил, что заболевание вряд ли перерастет в новую пандемию, потому что флурона — это сочетание двух отличающихся друг от друга вирусов, которые не сливаются в одно заболевание. «Одно из них всегда следует за другим. Либо на субстрат коронавируса наслаивается грипп, либо наоборот. Здесь скорее возрастает риск побочных явлений», — считает Пестерев. По его словам, бояться этого заболевания не следует: профилактика обоих заболеваний известна, помимо этого есть отдельные вакцины как от гриппа, так и от коронавируса.